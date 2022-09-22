Zelenski: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı - Son Dakika
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Zelenski: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

22.09.2022 14:09
Zelenski: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının yapıldığını ve aralarında 108 Azov taburu personelinin de bulunduğu 215 Ukraynalının iade edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya ile Ukrayna arasında esir takasının yapıldığını ve aralarında 108 Azov taburu personelinin de bulunduğu 215 Ukraynalının iade edildiğini açıkladı.

Takası bir 'zafer' olarak değerlendiren Zelenski, "Bu açıkça devletimiz için, tüm toplumumuz için bir zaferdir ve en önemlisi sevdiklerini güven içinde görebilecek 215 aile için" dedi. Zelenski 215 kişinin arasında Ukrayna Ulusal Muhafızları, donanma, sınıf muhafızları, polisler, Ukrayna Güvenlik Servisi personelinin ve ölüm cezasına mahkum edilenlerin de bulunduğunu belirterek, "Rus esaretinde olan herkesi kurtarmak için kesinlikle her şeyi yapacağız" dedi.

Operasyonun uzun zamandır planlandığını ve takasın birkaç aşamadan oluştuğunu vurgulayan Zelenski, ilk aşamada Rus yanlısı Viktor Medvedchuk karşılığında 200 Ukraynalının ve ikinci aşamada da 55 kişiye karşılık 200 Ukraynalıya ek olarak 5 Azov komutanının takas edildiğini söyledi. Zelenski, "(5 Azov komutanı) karşılığında ne acımayı ne sempatiyi ne de hiçbir sözü hak etmeyen 55 kişi verdik. Ukrayna'ya karşı savaşan, Ukrayna'ya ihanet eden, kesinlikle ihtiyacımız olmayan (55 kişi)" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Söz konusu 5 komutanın güvenli koşullarda ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın özel kontrolü altında Türkiye'de olması konusunda Türkiye ve Ukrayna'nın mutabık kaldığını ve konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuğunu söyleyen Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Komutanların Serhiy Volynskyi, Svyatoslav Palamar, Denys Prokopenko, Oleg Khomenko, Denys Shleha olduğunu söyleyen Zelenski komutanların ailelerine onları görmeleri için imkan tanıyacaklarını da ifade etti.

"10 YABANCI DA KURTARILDI"

Zelenski son olarak takas edilenler arasında Rus esaretinde bulunan 10 yabancı vatandaşın da bulunduğunu belirterek, "Ve tabii ki arkadaşlarımıza da yardım ettik, bu Ukrayna için bir onur meselesi. Ülkemize yardım ettiğiniz için minnettarlık meselesi. Rus esaretinde bulunan 10 yabancı vatandaşı kurtarmayı başardık. Evine dönecekler şu kişiler: 5 Birleşik Krallık vatandaşı, 2 ABD vatandaşı, 1 Fas vatandaşı, 1 İsveç vatandaşı, 1 Hırvatistan vatandaşı. Düşman onları uzun bir hapis cezasına veya ölüm cezasına çarptırdı. Hayatlarını kurtardık" dedi. Zelenski bu vatandaşların Suudi Arabistan aracılığı ile evlerine döneceklerini ifade etti.

MUTABAKAT SAĞLANDIĞINI DUYURMUŞTU

Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce PBS televizyon kanalına verdiği röportajda, Özbekistan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ifade ederek, "Kendilerinin de aslında bu işi artık bir an önce bitirmenin gayreti içerisinde olduğunu anladım. Bu gidişin sıkıntısı büyük. Bu noktada, örneğin şu anda 200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Çünkü bu rehinelerle birlikte orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor. Şu anda onun teknik boyutunu da arkadaşlar yürütüyorlar. Bununla birlikte güzel bir gelişmeyi sağlamış olacağız" demişti.


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BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı BM Genel Kurulu'na video mesajla hitap eden Ukrayna lideri Zelenski, ayakta alkışlandı Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Rusya ile Ukrayna'nın esir takası dün gece Türkiye'de gerçekleşti! Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski: Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı - Son Dakika

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