Zelenski: Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor - Son Dakika
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Zelenski: Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor

25.01.2023 10:01
Zelenski: Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın yeni bir saldırıya hazırlandığını belirterek, "Rusya, daha fazla insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın yeni bir saldırıya hazırlandığını belirterek, "Rusya, daha fazla insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor" dedi.

Ulusa sesleniş konuşmasında uyarıda bulunan Zelenski, "Rusya seferber edebileceği güçlerle yeni bir saldırıya hazırlanıyor. İşgalciler şimdiden Bahmut, Vuhledar ve diğer yönlerde baskılarını artırıyorlar. Daha geniş ölçekte baskıyı artırmak istiyorlar. Rusya daha çok insanını ve teçhizatını savaşa atmak istiyor" ifadelerini kullandı. Zelesnki, bu kapsamda dünyanın Ukrayna ile iş birliğini daha da artırması gerektiğini belirterek, "Bu, özgür dünyanın iş birliğini hızlandırması gerektiği anlamına geliyor. Bu, mümkün olduğunca yeni Rus suç eylemlerini önlemek için bir cevap olacak" dedi.

FİNLANDİYA VE FRANSA LİDERLERİNDEN KİEV ZİYARETİ

Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün başkent Kiev'i ziyaretini de değerlendirdi. Zelenski, bu ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Finlandiya'dan savunmayı da içeren yeni bir destek paketi geldi. Rusya'ya karşı yaptırımları güçlendirme ve diplomatik girişimlerimize katılma isteği var. Avrupa ve Avrupa-Atlantik kurumları içinde iş birliği yapmak için bu yılı ülkelerimizin avantajına nasıl kullanabileceğimize dair bir vizyonumuz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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