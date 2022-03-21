Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz - Son Dakika
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Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz

21.03.2022 22:41

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın savaşın sonlanması için öne sürdüğü şartlar hakkında konuştu. Rusya'nın ültimatomunu yerine getiremeyeceklerini bunun sadece Ukrayna halkının tamamen yok edildiği durumda mümkün olacağını açıklayan Zelenski, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 27 gündür devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupalı medya kuruluşlarına verdiği röportajda, savaşın durdurulması için Rusya'nın öne sürdüğü şartları değerlendirdi.

"HERKESİ YOK ETMEK GEREKİYOR"

Bu bağlamda Rusya'nın ültimatomunun yerine getirilemez olduğunu vurgulayan Zelenski, "Her şeyden önce bunu fiziksel olarak yapamayız. Bunun için herkesi yok etmek gerekiyor. O zaman ültimatom otomatik olarak yerine getirilecek." dedi.

"ÜLTİMATOMU ANCAK YOK OLDUĞUMUZDA UYGULAYABİLİRİZ"

Zelenski, karşı tarafın işgali altındaki kentlerde Rus askerlerine karşı ciddi bir halk direnişi olduğuna işaret ederek, "'Bize Harkiv, Mariupol ve Kiev'i verin' diyorlar. Bunu ne bu kentin sakinleri ne de devlet başkanı yapacak. Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz." ifadesini kullandı.

"MÜZAKERELERDE UZLAŞILACAK KONULAR REFERANDUMA SUNULMALI"

Zelenski, ültimatomların Rusya'ya Ukrayna ile savaşında herhangi bir sonuç getirmeyeceğini de vurguladı. Zelenski ayrıca, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini söyledi.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Zelenski, savaşın bitmesi için Rusya'nın öne sürdüğü şartlar hakkında açıklama yaptı: Biz ültimatomu ancak yok olduğumuzda uygulayabiliriz - Son Dakika


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