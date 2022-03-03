Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi! - Son Dakika

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bir haftadır savaşa dönmüş durumda. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Ruslar işgali dört bir yandan sürdürürken Ukrayna ordu su ve halkı ise tüm gücüyle direniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'u ölümünden sonra olmak üzere toplam 15 Ukraynalı askere Ukrayna Kahramanı unvanını verdi.

İşte Ukrayna Kahramanları;