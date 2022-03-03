Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi! - Son Dakika
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Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!

03.03.2022 09:54

Başkan Volodimir Zelenskiy, Rusya ile çatışmalar sırasında hayatını kaybeden on beş Ukraynalı askere Ukrayna Kahramanı unvanını verdi.

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bir haftadır savaşa dönmüş durumda. Başkent Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Ruslar işgali dört bir yandan sürdürürken Ukrayna ordu su ve halkı ise tüm gücüyle direniyor.

Zelenskiy, 15 Ukraynalı askere Kahramanlık unvanı verdi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9'u ölümünden sonra olmak üzere toplam 15 Ukraynalı askere Ukrayna Kahramanı unvanını verdi.

İşte Ukrayna Kahramanları;

  • Kıdemli Teğmen Maksym Vitaliyovych Bilokon. Ölümünden sonra. Chernihiv'in savunması sırasında düşmanın saldırısını püskürtmeye katıldı, düşmanın DRG'sini ve iki düşman tankını imha etti.
  • Yarbay Kapichun Oleksandr Valeriiovych'e. Ölümünden sonra. Kahramanlıkları sayesinde düşman kolu durduruldu, teçhizat ve düşman askerleri imha edildi.
  • Asker Lukyanovich Alexander Vladimirovich. Ölümünden sonra. Savaş sırasında üç düzine kadar düşman teçhizatını etkisiz hale getirdi. Bir hava saldırısında ölümcül şekilde yaralandı.
  • Başçavuş Nesolyoni Mihail Mihayloviç. Ölümünden sonra. İnsanları tahliye ederken düşman kuvvetleriyle yakın dövüşte öldü.
  • Asker Nikonchuk Andriy Valerioviç. Ölümünden sonra. Kiev HES'ini Rus hava saldırılarından ve füze saldırılarından korudu.
  • Teğmen Sapil Vitaly Romanovich. Ölümünden sonra. Tank müfreze komutanı. Üç düzine düşman teçhizatı etkisiz hale getirildi. Bir hava saldırısında öldü.
  • Başçavuş Senyuk Aleksey Aleksandroviç. Ölümünden sonra. Chernihiv'i savundu, iki düşman BPM'sini yok etti ve bir T-72 tankını ele geçirdi. Bir hava saldırısından öldü.
  • Teğmen Ukraynalı Vladislav Petrovich. Ölümünden sonra. Düşman saldırdığında geri çekilişini kapattı.
  • Binbaşı Çoban Stepan İvanoviç. Ölümünden sonra. Su-27'nin pilotu, Kropyvnytskyi üzerinde düşman uçaklarının dikkatini dağıttı.
  • Binbaşı Mikhalchuk İgor Vasilyeviç. Tank tabur biriminin başı. Çok sayıda düşman zırhlı aracını yok etti.
  • Albay Musienko Serhiy Mykolayoviç'e. Füze ve Topçu Tümeni Başkanı. Harkov yönünde düşmana yıkıcı darbeler indirdi.
  • Teğmen Palchenko Eugene Mihayloviç. Tank müfreze lideri. Tugayın çevreden çıkışını kapattı.
  • Binbaşı Prokopenko Vladislav Yurievich. Tank taburunun başı. Personel ve teçhizatı kayıpsız ortamdan çeker.
  • Yarbay Fedosenko Pavel Yurievich. 92 Tugay Başkanı. Harkov'un etkili savunması için.
  • Kıdemli Teğmen Chavalakh Dmitry Petrovich. Herson bölgesinin savunmasına kahramanca katılım için.
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