Zelenskiy, ABD'deki G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika
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Zelenskiy, ABD'deki G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı

Zelenskiy, ABD\'deki G20 Zirvesi\'nde Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, davet edilmeleri halinde aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Davet edilmemiz halinde aralık ayında ABD'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazırım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman basınına yaptığı açıklamada, kendisinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de davet edilmesi halinde aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye istekli olup olmadığı sorusunu, "Evet, elbette" diye yanıtladı. Zelenskiy, bir araya gelmeleri gerektiğini söyleyerek, "Konuşmalı ve kararlar almalıyız. Mesele, sözler değil. Ona ne söyleyeceğim ya da onun bana ne söylemek istediği önemli değil. Önemli olan sadece sonuçtur. Sonuç önemlidir" ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev ziyaretinin iyi bir adım olduğunu belirten Zelesnkiy, "Ukrayna çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakereler için iyi bir konumda, geçen yıla göre daha güçlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy, ABD'deki G20 Zirvesi'nde Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı - Son Dakika

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