Zelenskiy: BM Güvenlik Garantörü Olarak Değerlendirilmiyor

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM'yi ülkesi için bir güvenlik garantörü olarak değerlendirmediklerini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, resmi temaslar için ülkede bulunan Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir araya geldi. Pavel ile Zelenskiy ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin geçici ateşkesin uygulanması yönündeki çalışmalar kapsamında 24 Mart'ta ABD ile Ukrayna heyetlerinin bir araya geleceğini bildirdi. Zelenskiy, görüşmelere Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da katılacağını kaydederek, Ukrayna heyetinde teknik konuları konuşabilecek yetkililerin yer alacağını söyledi.

BM'nin ülkesini savaştan koruyamayacağını vurgulayan Zelenskiy, "Biz BM'yi, bir askeri müdahalenin veya güvenlik garantilerinin alternatifi olarak görmüyoruz. BM temsilcileri ve Genel Sekreteri ile makul, mantıklı ilişkilerimiz var ancak BM, güvenlik garantilerinin alternatifi olamaz" dedi.