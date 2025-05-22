Zelenskiy\'den Esir Takası Açıklaması

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılan barış müzakerelerinde '1000 kişiye karşılık 1000 kişilik' esir takası yapılması yönünde Rus tarafından aldıkları listeyi incelemeye başladıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri kapsamında Rus tarafıyla anlaştıkları '1000'e karşılık 1000 esir' takasını gerçekleştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Esir takası konusuna yapılan anlaşmanın Türkiye'deki müzakerelerin sonucu olduğunu aktaran Zelenskiy, "Rus tarafından, listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz" dedi.

Zelenskiy, tüm Ukraynalı esrilerin evlerine getirilmesinin kendileri için öncelikli konulardan olduğunu da ifade etti.