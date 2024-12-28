Zelenskiy'den Kazakistan'da Düşen Uçakla İlgili Rusya İthamı - Son Dakika
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Zelenskiy'den Kazakistan'da Düşen Uçakla İlgili Rusya İthamı

Zelenskiy\'den Kazakistan\'da Düşen Uçakla İlgili Rusya İthamı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağının kaza mahallindeki görsel kanıtların Rusya'nın sorumluluğunu ortaya koyduğunu öne sürdü. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili uluslararası baskı çağrısında bulundu.

28.12.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan Hava Yolları'na ait Kazakistan'da düşen yolcu uçağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kaza mahallindeki görsel kanıtların Rusya'nın trajedideki sorumluluğuna nasıl işaret ettiğini görebiliyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait 'Embraer 190' tipi yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Zelenskiy 38 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili olarak, "Azerbaycan Hava Yollarına ait uçağın korkunç kazasına ilişkin her geçen gün daha fazla ayrıntı ortaya çıkıyor. Başsağlığı dileklerimi Aliyev'e ve Azerbaycan halkına iletiyorum. Her insan hayatı değerlidir ve her can kaybı gerçeğin ortaya çıkarılması için kapsamlı bir soruşturmayı hak eder. Kaza mahallindeki açık görsel kanıtların Rusya'nın trajedideki sorumluluğuna nasıl işaret ettiğini görebiliyoruz. Rusya MH17 vakasında yaptığı gibi yalanlar yaymaya karar verirse, hakikatin ortaya çıkarılması ve hesap verebilirliğin sağlanması için Moskova üzerindeki tüm uluslararası baskıyı arttırmamız gerekecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy'den Kazakistan'da Düşen Uçakla İlgili Rusya İthamı - Son Dakika

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