Zelenskiy'den Rusya'ya: Koşulsuz bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz - Son Dakika
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Zelenskiy'den Rusya'ya: Koşulsuz bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz

Zelenskiy\'den Rusya\'ya: Koşulsuz bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde ilerleme kaydedilmesi için Rusya'nın koşulsuz bir ateşkesi kabul etmesi gerektiğini belirtti. Zelenskiy, 'Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz' ifadelerini kullandı.

29.04.2025 23:34
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna barışı için "Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

"ATEŞKESİN İLK ADIM OLMASINDA ISRARCIYIZ"

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çözümünde ilerleme kaydedilmesinin Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul ederek ilk adımı atmasına bağlı olduğunu belirterek, "Savaşı sona erdirmek için net adımlar atmalılar ve biz koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz. Rusya bunu yapmalı" dedi.

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmek üzere ABD ile daha fazla görüşme yapmaya hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Rusya'yı diplomasiye en güçlü şekilde teşvik edecek baskı noktalarını seçtiklerini ifade etti.

"8 MAYIS'A KADAR BEKLEMEYE GEREK YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıldönümü dolayısıyla Ukrayna'da 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes kararını eleştiren Zelenskiy, ateşkes için 8 Mayıs'a kadar beklemeye gerek olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Zelenskiy, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy'den Rusya'ya: Koşulsuz bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz - Son Dakika

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