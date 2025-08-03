Zelenskiy İstanbul\'da Rusya ile Müzakereleri Değerlendirdi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İstanbul'da Rusya ile yapılan görüşmelerde varılan mutabakatların uygulanması ve yeni bir toplantının planlanması gibi konuları ekibi ile ele aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'u çalışma ofisinde kabul ettiğini bildirdi. Zelenskiy, toplantıda, Türkiye'nin ara buluculuğunda İstanbul'da 23 Temmuz'da Rusya ile yapılan görüşmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantıda, 'İstanbul'da Rus tarafıyla yapılan müzakerelerde varılan anlaşmaların uygulanması ve yeni bir görüşmenin hazırlanmasını ele aldığını' kaydeden Zelenskiy, "Önemli konular arasında, savaş esirlerinin takasının devam etmesi yer aldı. 1200 kişinin değişimi konusunda bir anlaşma var ve ilgili listeler üzerinde çalışmalar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki Ukraynalı sivillerin geri getirilmesiyle ilgili çalışmaya devam ettiklerini de aktaran Zelenskiy, "Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rus temsilcisiyle yapılan iletişim hakkında bilgi verdi" dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya'ya 'zorla götürülen' Ukraynalı çocukların geri getirilmesi süreci ile ilgili Yermak'tan bilgi aldığını da söyledi.