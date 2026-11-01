Zelenskiy, Rusya\'nın bir haftada 1940 İHA ve 44 füze fırlattığını açıkladı

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya 1940 İHA, 1580'den fazla güdümlü bomba ve 44 füze fırlattığını belirterek, enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle yüz binlerce ailenin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün gece Rus ordusunun Dnipro, Vinnitsa, Jitomir ve Hmelnitski olmak üzere 4 bölgede enerji altyapısını hedef aldığını kaydetti. Vatandaşların evlerine elektrik sağlayan trafo merkezlerinin, transformatörlerin ve elektrik hatlarının hedef alındığını belirten Zelenskiy, onarım ekiplerinin tüm bölgelerde çalıştığını ancak şu an itibarıyla yüz binlerce ailenin elektriksiz kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'nın diğer kritik altyapılarına yönelik masif saldırılarının da kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada Ukrayna'ya karşı 36'sı balistik olmak üzere çeşitli tiplerde 44 füze, 1940 saldırı İHA ve 1580'den fazla güdümlü bomba fırlattığını açıkladı. Saldırıların yoğunluğunun son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, Rus tarafının balistik füze önleyici sistemlerin eksikliğinden maksimum düzeyde yararlanmaya çalıştığını aktardı.