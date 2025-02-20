Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump\'la anlaşma yapmaya hazırız

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Ukrayna- Rusya savaşında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'le ilgili asıl niyeti çok geçmeden anlaşıldı. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY, TRUMP'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEK ÜZERE

İlk başta Trump'ın teklifini geri çeviren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

"AMERİKA'NIN GÜCÜNÜN HİSSEDİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP İLE YATIRIM VE GÜVENLİK KONUSUNDA ANLAŞMA YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır." Zelenskiy, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.