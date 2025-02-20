Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız - Son Dakika
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Dünya

Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız

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Askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretmeyi ilk başta reddeden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy, ''Ukrayna, ABD Başkanı Donald Trump ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır.'' dedi.

20.02.2025 23:51
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Ukrayna- Rusya savaşında arabuluculuğa soyunan ABD Başkanı Donald Trump'ın Kiev'le ilgili asıl niyeti çok geçmeden anlaşıldı. Trump'ın Zelenskiy'ye askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'li şirketlere devretme teklifinde bulunduğu öğrenildi.

ZELENSKİY, TRUMP'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEK ÜZERE

İlk başta Trump'ın teklifini geri çeviren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy geri adım attı. Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

"AMERİKA'NIN GÜCÜNÜN HİSSEDİLMESİ ÖNEMLİDİR"

Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"TRUMP İLE YATIRIM VE GÜVENLİK KONUSUNDA ANLAŞMA YAPMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı: "Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır." Zelenskiy, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.

Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump\'la anlaşma yapmaya hazırız
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Hacıbey Akyüz:
    elini verdin mi,kolunu alamazsın, sömürü düzeni, abd nin işibu 74 4 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    kan kokusu alan putin reisi durdurabilecegini mi sanıyorsun. 14 28 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KORKAK ZELENKSİ 35 5 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Bilme imamoğluma da bir soram. İmam gel hele söyle. Korkma oğlum, sade birde bir snn fikrini soraçam oğlum yav :)) 11 22 Yanıtla
  • Ertan Çelik:
    okuma yazma öğrenen herkesin yorum yapabilmesi ne kötü 22 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ABD OLMADAN HİÇBİR ŞEY OLMUYOR MAALESEF. TİYATRO DA ROL PEŞİNDE OLAN COK ANA TRUMP TEK LİDER 3 19 Yanıtla
  • Casper:
    Ödlek Adam Ne Yapsın 21 0 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Rte her iki tarafıda seviyor siyasal,islamcılar siz niye seviniyosunuz biz kola içmeye devam edeceğiz 4 12 Yanıtla
  • Ali :
    Selenski sen tam vatan hainisin sonun libyaya suriyeye dönecek. Palyaco dan bir farkin yok 13 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    zelenskıcıler nerede 6 1 Yanıtla
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