Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz - Son Dakika

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.

KİEV SOKAKLARINDAN PAYLAŞTI

Hakkındaki ülkeden kaçtığı iddiaları sosyal medyadan yanıt veren Zelenski, başkent Kiev sokaklarından bir video paylaşarak "Herkes burada, Cumhurbaşkanı da burada. Çok yaşa Ukrayna, kahraman askerimiz çok yaşasın" dedi.

"BURADAYIZ, ÜLKEMİZİ SAVUNUYORUZ"

Videoyu Instagram hesabından paylaşan Zelenski, halkına "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" mesajı da verdi.