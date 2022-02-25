Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz - Son Dakika
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Zelenskiy, "Ülkeden kaçtı" iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz

25.02.2022 20:51

Rusya'nın işgali altında bulunan Ukrayna'dan kaçtığı öne sürülen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hakkındaki iddiaları başkent Kiev sokaklarında çektiği bir videoyla cevapladı. Zelenskiy, "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Bu kararın ardından Rus ordusu farklı noktalardan ülkeye girdi, Ukrayna'nın dört bir yanında bombalar patladı, füze saldırıları gerçekleştirildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ülkelerini savunacaklarını belirtip seferberlik ve sıkıyönetim ilan etti.

KİEV SOKAKLARINDAN PAYLAŞTI

Hakkındaki ülkeden kaçtığı iddiaları sosyal medyadan yanıt veren Zelenski, başkent Kiev sokaklarından bir video paylaşarak "Herkes burada, Cumhurbaşkanı da burada. Çok yaşa Ukrayna, kahraman askerimiz çok yaşasın" dedi.

"BURADAYIZ, ÜLKEMİZİ SAVUNUYORUZ"

Videoyu Instagram hesabından paylaşan Zelenski, halkına "Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz" mesajı da verdi.

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Ukrayna, Donbas, Kiev, Rus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenskiy, 'Ülkeden kaçtı' iddialarına cevap verdi: Buradayız, Kiev'deyiz. Ukrayna'yı savunuyoruz - Son Dakika


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