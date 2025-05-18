Zelenskiy ve Carney\'den Destek Görüşmesi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir araya geldiği bildirildi.

Zelenskiy, yaptığı yazılı açıklamada İtalya'nın başkenti Roma'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştüğünü belirtti. Ülkesine verdiği desteklerinden dolayı Kanada'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Kanada'nın desteği için minnettarım; Kanada'nın Ukrayna'nın gerçek bir dostu olmasına gerçekten değer veriyoruz. Kalıcı bir barışı yakınlaştırmak için nelerin gerekli olduğunu görüştük. Temel öncelik, savaşı sona erdirme yönünde gerçek adımlar atmaya zorlayacak şekilde Rusya üzerinde baskı uygulamaktır. İkincil yaptırımlar, enerji ile ilgili tedbirler ve gölge filoya yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere hangi yaptırımların etkili olabileceği konusunda ayrıntılı olarak konuştuk" dedi.