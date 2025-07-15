Zelenskiy ve Trump\'tan Yapılan Telefon Görüşmesi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti. Ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve savaşın adil barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Çok güzel bir sohbet oldu" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın ABD'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini söyleyerek, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli" dedi.

Görüşmede Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için gerekli önlemlerin de ele alındığını aktaran Zelenskiy, barışın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.