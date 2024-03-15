Zimbabve'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Zimbabve'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Zimbabve\'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Zimbabve'de 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa, çocuk istismarı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Polis operasyonunda Chokurongerwa'nın özel mülkünde tutulan 251 çocuk kurtarıldı ve çocuklardan 246'sının doğum belgesi bulunmadığı tespit edildi. Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken, özel mülkte isimsiz mezarlar da bulundu. Chokurongerwa ve yedi takipçisi mahkemeye çıkarıldı ve çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçuyla suçlandı. Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını belirtti. Zimbabve'deki Apostolik kiliseleri, yasaya aykırı uygulamaları savunuyor ve çocuk evliliklerini de içeriyor. Chokurongerwa'nın takipçileri dünyanın sonunun yaklaştığına inanıyor.

15.03.2024 07:44  Güncelleme: 07:46
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Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi.

Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.

Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.

Yedi takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı.

Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.

Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.

Çiftlikte yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu.

Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi.

Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası.

Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor.

Buna çocuk evlilikleri de dahil.

Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.

Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.

Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.

Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Zimbabve'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

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