Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden 56 yaşındaki Ishmael Chokurongerwa’ya çocuk istismarı suçlaması yöneltildi.
Chokurongerwa’nın özel mülküne yapılan polis operasyonunda, burada tutulan 251 çocuk kurtarıldı. Çocuklardan 246’sının doğum belgesi bulunmadığı belirtildi.
Çocukların ucuz işgücü olarak kullanıldığı iddia edilirken özel mülkte hayatını kaybeden çocuklara ait olduğu tahmin edilen isimsiz mezarlar da bulundu.
Yedi takipçisiyle birlikte Perşembe günü mahkeme karşısına çıkarılan Chokurongerwa tutuklandı.
Sekiz sanığa çocuk haklarını ihlal etmenin yanı sıra cenaze yasalarını ihlal suçu da yöneltildi.
Operasyon yapılan Chokurongerwa’nın çiftliği, başkent Harare’nin 34 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.
Yetkililer, çiftlikten kurtarılan çocukların resmi bir eğitim almadığını ve “tarikat liderliğinin çıkarı için çalıştırıldığını” belirtti.
Çiftlikte yetişkinlere ait dokuz ve çocuklara ait yedi isimsiz mezar bulundu.
Bölgeyi görüntülemeye giden gazetecilere konuşan bir tarikat lideri, Tanrı’nın çocukların okula gitmesini yasakladığını söyledi.
Chokurongerwa 2015’te de hakkında soruşturma yürüten polislere saldırma suçlamasıyla tutuklanmıştı.
Chokurongerwa, ülkedeki Apostolik (Havari) kiliselerinin bir parçası.
Bu kiliseler yasaya aykırı uygulamaları savunuyor.
Buna çocuk evlilikleri de dahil.
Birleşmiş Milletler’e göre Zimbabve’de bu kiliselere giden yaklaşık iki milyon kişi bulunuyor. Bu da nüfusun yüzde 6’sına denk geliyor.
Modern tıbbı reddeden bu kiliseler ibadetlerini de açık havada yapmayı tercih ediyor.
Yerel bir radyoya konuşan eski bir tarikat üyesi, Chokurongerwa’nın çiftliğinde yüzlerce aileyi tuttuğunu ve bu kişilerin dış dünyayla iletişiminin engellendiğini söyledi.
Chokurongerwa’nın takipçileri dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna inanıyor.
Son Dakika › Dünya › Zimbabve'de peygamberlik iddiasında bulunan kişi çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika
Doğu Almanya'nın istihbarat örgütü Stasi'nin eski bir mensubu, 50 yıl önce Berlin Duvarı'ndan kaçmak isteyen bir kişiyi öldürme suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Stasi teğmeni olan 80 yaşındaki Alman vatandaşı, suçlamayı reddetti. Polonyalı itfaiyeci Czeslaw Kukuczka, Batı Berlin'e kaçarak yeni bir hayat kurmayı hedefliyordu. Ancak Doğu Berlin'de sırtından vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından gizlenmeye çalışılan bu suç, 2016'da bulunan yeni kanıtlarla tekrar gündeme geldi ve şüpheliye yönelik suçlama kasten adam öldürme olarak belirlendi.
Rusya'da 15-17 Mart'ta gerçekleşecek olan seçimlerde Vladimir Putin'in zaferi bekleniyor. Kremlin, seçimin yüksek katılım ve destekle sonuçlanmasını hedefliyor. Seçim sonucu, Putin'in meşruiyetini ve popülerliğini gösterecek. Ancak düşük katılım, Putin'e olan desteğin zayıfladığına işaret edebilir ve devletin kontrolünün daha da sıkılaşmasına neden olabilir.
Belçika medyası, Union Saint-Gilliose'nin Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde yenmesini övgüyle karşıladı. Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi beklenen bir sonuç olsa da, Belçika futbol kamuoyu ve medyası İstanbul'da böyle bir başarı beklemiyordu. Union SG, Fenerbahçe karşısında etkili bir performans sergileyerek 1-0 galibiyet elde etti. Ancak ilk maçtaki 3-0'lık galibiyetin avantajıyla Fenerbahçe çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu. Belçika medyası, Union SG'nin İstanbul'da elde ettiği galibiyete geniş yer ayırdı ve takımın Avrupa macerasını olumlu bir şekilde sonlandırdı olarak değerlendirdi.
Meksika'da bir ihbar üzerine kırsal arazide yapılan kazı çalışmasında gizli bir çukurdan 132 kişiye ait kemikler ortaya çıkarıldı. Kemlikler kimlik tespiti için Adli Tıp Merkezi'ne götürülürken, arazideki kazıların devam edeceği ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?