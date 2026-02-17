Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka\'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı

Kıskanmak dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ile İnci Taneleri'nin yıldızı Kubilay Aka’nın ilişkisine nazar değdi. Ayrılık sonrası kulis bilgilerini Ece Erken aktardı ve ''Ayrılık sebebi Kubilay Aka'nın erkek arkadaşları.'' dedi.

Erken, açıklamasında, “Ayrılık sebepleri bir kadın değil, sebebi Kubilay Aka’nın erkek arkadaşları. Çok fazla görüşüyormuş.'' diyerek tartışmalara açıklık getirdi.

''KIZ KARDEŞİ ENGELLEDİ''

Erken sözlerini şu şekilde bitirdi:

''Hatta Kubilay’ın kız kardeşi Hafsanur’u engelledi. Daha büyük bomba, yüzde bir milyon barışacaklar. Hafsanur’un tek suçu Kubilay’ı her kavgada takipten çıkarması. Hafsanur genç ve evliliğe daha az sıcak bakan taraf. Kubilay deli gibi aşık.

Ece Erken’in açıklamaları, ünlü çiftin ilişkisine dair magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.