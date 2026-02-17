Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ece Erken

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka\'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
17.02.2026 12:01  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka\'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı
Haber Videosu

Ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın ayrılık nedeni ortaya çıktı. Ece Erken, Kubilay’ın erkek arkadaşlarına çok vakit ayırmasının ilişkinin bitmesinde etkili olduğunu söyledi.

Kıskanmak dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan ile İnci Taneleri'nin yıldızı Kubilay Aka’nın ilişkisine nazar değdi. Ayrılık sonrası kulis bilgilerini Ece Erken aktardı ve ''Ayrılık sebebi Kubilay Aka'nın erkek arkadaşları.'' dedi.

Erken, açıklamasında, “Ayrılık sebepleri bir kadın değil, sebebi Kubilay Aka’nın erkek arkadaşları. Çok fazla görüşüyormuş.'' diyerek tartışmalara açıklık getirdi. 

''KIZ KARDEŞİ ENGELLEDİ''

Erken sözlerini şu şekilde bitirdi:

''Hatta Kubilay’ın kız kardeşi Hafsanur’u engelledi. Daha büyük bomba, yüzde bir milyon barışacaklar. Hafsanur’un tek suçu Kubilay’ı her kavgada takipten çıkarması. Hafsanur genç ve evliliğe daha az sıcak bakan taraf. Kubilay deli gibi aşık.

Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı

Ece Erken’in açıklamaları, ünlü çiftin ilişkisine dair magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Hafsanur Sancaktutan, İnci Taneleri, Kubilay Aka, Ece Erken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ece Erken Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • tzbd2wpmmy tzbd2wpmmy:
    erkek arkadaşlarıma değil dostlarına fazla zaman ayırıyor denilir dostlar kırmızı çizgidir 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü
Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu DMM’den açıklama geldi Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi

13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:12:58. #7.11#
SON DAKİKA: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ayrılık sebebi bambaşka çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.