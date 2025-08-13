YKS tercih süreci bugün sona eriyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci 1 Ağustos'ta başlamıştı. YKS tercih süreci bugün (13 Ağustos) saat 23.59'da sona eriyor.

Tercih işlemleri Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. Adayların tercihlerini, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda yapması gerekiyor.

ÖSYM BAŞKANINDAN "SON GÜN" UYARISI

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, üniversite tercihlerinin son günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim" dedi.

21 ve 22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye, 2 milyon 560 bin 649 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 351 bin 641 aday katılmıştı.

SONUÇLAR 25 AĞUSTOS'TA

YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından "YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar "sonuc.osym.gov.tr" adresinden sorgulama ekranına ulaşacak.

T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle birlikte sorgulama işlemi gerçekleştirilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM'den "şifremi unuttum" seçeneğiyle veya "e-Devlet giriş" seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.

YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgileri görüntüleyebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN TAKVİM YAYINLANACAK

Yerleştirme sonuçları paylaşıldıktan sonra üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar belirlenen tarihlerde istenen belgelerle üniversitelere kayıt yapacak. Üniversite kayıtları e-Devlet üzerinden online olarak yapılabildiği gibi okulların öğrenci işleri biriminden de yüz yüze olarak gerçekleştirilebilir. Kayıt işlemlerinin bu yıl 25-30 Ağustos tarihleri arasında alınması bekleniyor.