Adana Öğretmenevi 85 okulda 5 bin 100 öğrenciye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıyor

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda günlük hazırlanan sıcak yemekler, yaklaşık 5 bin 100 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği olarak ulaştırılıyor.

Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında, öğrenciler için her gün sabahın erken saatlerinde yemek hazırlığı yapılıyor. Gıda mühendislerinin eşliğinde hazırlanan yemeklerde öğrencilerin günlük kalori ihtiyaçları dikkate alınarak hesaplamalar yapılıyor. Hijyen ve beslenme şartları gözetilerek hazırlanan sıcak yemekler, daha sonra 4 merkez ilçede bulunan 8'i özel eğitim okulu olmak üzere 85 okula dağıtılıyor. Yaklaşık 5 bin 100 öğrencinin öğle yemeği ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayan çalışma, aynı zamanda istihdama da katkı sağlıyor. Yemeklerin hazırlanması ve dağıtım sürecinde yaklaşık 50 kişi görev alıyor.

"85 okulumuzda 5 bin 100 öğrencimize aynı anda 3 çeşit sıcak yemek sunuyoruz"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Güven Güvener, öğrencilerin yemek ihtiyaçlarının karşılandığını söyleyerek, "Adana'da 4 merkez ilçede öğrencilerimizin sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. 85 okulumuzda 5 bin 100 öğrencimize aynı anda 3 çeşit sıcak yemek sunuyoruz. Okullarımızdan 8 tanesi özel eğitim okulu. Bu kapsamda 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu personelden toplam 30 tanesi öğretmenevinde, geri kalanlar ise okullarda dağıtıcılık hizmeti veriyor. Okullarda bulunan personellerimiz her gün öğlen saatlerinde tek kullanımlık tabak, çatal ve kaşıkla öğrencilere servis ediyor" dedi.

"Yemeklerimizin tüm aşamaları gıda mühendisi eşliğinde yapılıyor"

Güvener, yemeklerin denetimlerden geçtiğini kaydederek, "Periyodik denetimlerimizi Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık İl Müdürlüğü yapıyor. Analiz sonuçlarımız yeni geldi, hepsi olumlu. Yemeklerimizin tüm aşamaları gıda mühendisi eşliğinde yapılıyor. Yemeklerin kalorisi çocukların ihtiyacı doğrultusunda günlük hesaplanarak sunuluyor. Çok güzel bir hizmet sunuluyor. 80 kilometre ileride bulunan öğrencilerimize bile bu hizmet aynı saatte sunuluyor. Bu hizmetimize 15 yıldır devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çalışanlarımızın hepsinde tüm hijyen ve iş sağlığı eğitimleri bulunuyor"

Gıda Mühendisi Hatice Gürbüz, 7 araç ve 12 şoför ile 4 merkez ilçeye yemek dağıtımı yapıldığını aktararak, "Saat 03.00'da üretime başlıyoruz. 08.00'da yemek taşıyan araçlarımız buradan çıkmış oluyor. Gıda güvenliği için yemeklerimizin üretim formu var. Sıcaklık testi ve kızartma yağı ölçümleri yapıyoruz. Etin ve tavuğun sıcaklık takibini yapıyoruz. Bunların hepsi gıda güvenliği yönetim sistemleri kapsamındaki çalışmalarımıza dahil oluyor. Tüm hijyen kurallarına uyuyoruz. Çalışanlarımızın hepsinde tüm hijyen ve iş sağlığı eğitimleri bulunuyor. Maske ve eldiven kullanımına özellikle dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tavuktan köfteye her yemek çıkıyor"

Baş aşçı Emine Engin ise saat 03.00'da gelip binlerce kişiye yemek yaptıklarını dile getirerek, "Çocuklarımıza sağlıklı ve hijyenik, besin değeri yüksek yemekler ulaştırmaya çalışıyoruz. Yemekhanede 8 tanesi stajyer olmak üzere 15 kişiyiz. Tas kebabı, tavuk sote, kuru fasulye, barbunya, taze fasulye, bezelye gibi yemekler çıkıyor. Tavuktan köfteye her yemek çıkıyor. Çocuklarımız için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.