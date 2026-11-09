Adıyaman'da anaokulu bahçesi böcek oteli ve açık hava kütüphanesiyle donatıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da anaokulu bahçesi böcek oteli ve açık hava kütüphanesiyle donatıldı

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Adıyaman\'da anaokulu bahçesi böcek oteli ve açık hava kütüphanesiyle donatıldı
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Adıyaman\'da anaokulu bahçesi böcek oteli ve açık hava kütüphanesiyle donatıldı
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Adıyaman Altınşehir Anaokulu bahçesinde oluşturulan Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı. Böcek oteli ve entomolojik koleksiyonun bulunduğu alanda çocukların böceklerin yaşam döngülerini ve ekosistemin işleyişini deneyimleyerek öğrenmesi hedefleniyor.

Adıyaman Altınşehir Anaokulu bahçesinde, "Doğa bizim sınıfımız, orman en büyük oyun alanımız" sloganıyla Orman Keşif Merkezi ve Açık Hava Kütüphanesi açıldı.

Çocukların doğayla bağ kurarak öğrenmelerini, sorgulamalarını ve keşfetmelerini amaçlayan proje kapsamında, okul bahçesi ekolojik bir öğrenme ortamına dönüştürüldü.

Orman Keşif Merkezi'nde böcek ekosisteminin ve böceklerin anatomik yapılarının incelenmesine imkan sağlayan böcek oteli ve entomolojik koleksiyon yer alıyor. Bu alanlar sayesinde çocukların böceklerin yaşam döngülerini, doğal yaşamdaki rollerini ve ekosistemin işleyişini yakından tanımaları hedefleniyor.

Proje kapsamında ayrıca doğadan toplanan doğal materyaller kullanılarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çerçevesinde matematik merkezi, fen merkezi, sanat merkezi ve açık hava merkezlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Orman Keşif Merkezi, çocukların yalnızca kitaplardan veya sınıf ortamından değil, doğrudan deneyimleyerek öğrenmelerine imkan sağlayan bir açık hava laboratuvarı niteliği taşıyor.

Projenin temel amacı, çocuklara erken yaşta doğa bilinci kazandırmak, fen ve matematik kavramlarını doğayla iç içe deneyimlemelerini sağlamak ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmek olarak belirlendi.

Çalışmayla sınıf duvarlarının dışına çıkılarak doğanın yaşayan bir sınıfa dönüştürülmesi, kalıcı öğrenmenin desteklenmesi ve geleneksel değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
AdıyamanEğitimYaşamSon Dakika

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