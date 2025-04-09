Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Mehmet Aydıner'inbaşörtülü kişiler hakkında kullandığı ifadeleri büyük tepkilere yol açtı.
"FAKÜLTEMDE BAŞÖRTÜLÜ İSTEMİYORUM"
Akademik personel alımı mülakatında konuşma yapan Aydıner, "Fakültemde başörtülü istemiyorum. Başörtülü gelsin bakın neler yapacağım" ifadelerini kullandı.
"AK PARTİ'NİN ALLAH BELASINI VERSİN"
Sözlerinin devamında ise PKK'ya oy vereceğini söyleyen Mehmet Aydıner, "AK Parti'nin Allah belasını versin. AK Parti'nin karşısına PKK çıksa ona oy vereceğim" dedi.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından ADÜ Rektörü Bülent Kent, M.A. hakkında tutanak tuttu. Tutanak Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve suç duyurusunda bulunuldu. M.A., dün gece ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Karakoldaki işlemlerin ardından M.A. serbest bırakıldı.
Son Dakika › Eğitim › ADÜ'lü akademisyen Mehmet Aydıner'den skandal ifadeler: Fakültemde başörtülü istemiyorum - Son Dakika
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