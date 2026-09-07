Afyonkarahisar'da 2026-2027 ders kitapları için depo hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 2026-2027 ders kitapları için depo hazırlıkları tamamlandı

Afyonkarahisar\'da 2026-2027 ders kitapları için depo hazırlıkları tamamlandı
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Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi ders kitaplarının okullara ulaştırılması için hazırlıklar tamamlandı. İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, depoları ziyaret ederek kitapların zamanında ve eksiksiz dağıtılması için yürütülen çalışmaları inceledi.

Afyonkarahisar'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi ders kitaplarının okullara ulaştırılması için hazırlıklar tamamlandı.

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen ders kitaplarının bulunduğu depoları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Altınkaynak, kitapların okullara ve öğrencilere zamanında, eksiksiz ve düzenli şekilde ulaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının il genelinde sürdüğünü belirten Altınkaynak, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına herhangi bir eksiklik yaşamadan başlamaları için tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Afyonkarahisar'da 2026-2027 ders kitapları için depo hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 2026-2027 ders kitapları için depo hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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