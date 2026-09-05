Ağrı\'da iş makineleri operatörü yetiştirilecek; Şeker Fabrikası ile eğitim protokolü imzalandı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şeker Fabrikası arasında, iş makineleri operatörü yetiştirilmesi ve çalışanların mesleki yeterlilik kazanması için işbirliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kasım İhsan Polat katıldı.

Çakan ve Erdoğan'ın imzaladığı protokolle, Tarım Alanı ile İş Makineleri Aracı Operatörü Yetiştirme Kursu Programı kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecek.

Kurslarda seyyar ve sabit pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makineleri, loder, forklift, manitou, ekskavatör, dozer, greyder ve vinç gibi iş makinelerini kullanacak operatörlere eğitim verilecek.

Teorik eğitimler Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde, uygulamalı eğitimler ise Şeker Fabrikası sahasında yapılacak. Kurs sonunda sınavlarda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, protokol kapsamında Ağrı'da istihdamın artırılması ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için eğitim programlarının uygulanacağını söyledi.

Çakan, "Şeker Fabrikamızın ihtiyaç duyduğu iş makineleri operatörlerinin mesleki yeterlilik kazanması için teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğiz. Kursiyerlerimiz eğitimlerin ardından sınava girecek. Başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını vereceğiz. Kurumlarımız arasındaki bu çalışma, mesleki eğitimin sahayla buluşması açısından önemli bir uygulama olacaktır." dedi.

Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan ise Türkşeker Genel Müdürlüğünün üretim maliyetlerini azaltmak için pancar boşaltma makinelerinde yüklenici firmalar yerine kurum personelinin görevlendirilmesine karar verdiğini belirtti.

Bu kapsamda 23 geçici işçinin fabrikada göreve başladığını aktaran Erdoğan, "İşe başlayacak personelin bu işi nitelikli ve belgeli yapabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle işbirliği yaptık. Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından verilecek teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından çalışanlarımız sınava girecek ve başarılı olanlar belgelendirilecek. Eğitim sürecindeki işbirliği için İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdulhaluk Çakan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.