Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar kamerada
Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar kamerada

Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar kamerada
03.12.2025 15:25
Antalya'nın Serik ilçesinde bir ilkokul bahçesinde 11 kişilik öğrenci grubu, bir kız öğrenciye şiddet uyguladı. Şiddet anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından ailesi tarafından polise şikayetçi olundu ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntülerde, öğrencilerin kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürükledikleri görüldü.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir ilkokulun bahçesinde kız ve erkeklerden oluşan 11 kişilik grup, bir kız öğrenciyi tekme yumruk dövdü, saçından tutup sürükledi. Öğrencilerden bazıları, tepki çeken şiddet anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde 30 Kasım günü bir araya gelen 11 öğrenci, bir kız öğrenciyi tehdit edip, sonrasında darbetti. Şiddete uğrayan öğrencinin olayı anlattığı ailesi, polise şikayetçi oldu. Polisin araştırmasında, öğrenciye şiddet uygulandığı anların cep telefonu kamerasıyla görüntülendiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen polis, 11 öğrencinin ifadesini aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Çocuklar savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Öğrencinin şiddete uğradığı anların yer aldığı görüntülerde; kız ve erkek öğrenci grubunun bir kız öğrenciyi tehdit ettikten sonra tekme ve yumruk attığı, yere düşürüp tekmeledikleri ve saçından sürüklediği anlar yer aldı. Telefon kaydında bir erkek öğrencinin sigara içerek kavgayı izlediği, bazılarının da 'İyi vur', 'Kafasını yere çarp', 'Vurun acımayın' gibi sözleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar kamerada - Son Dakika

SON DAKİKA: Akranları, kız öğrenciyi tekme- yumruk dövüp saçından sürükledi; o anlar kamerada - Son Dakika
