Ali Fuat Çevik, EBYÜ Senatosunda öğrencilerin temsilcisi olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ali Fuat Çevik, EBYÜ Senatosunda öğrencilerin temsilcisi olarak belirlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ali Fuat Çevik, EBYÜ Senatosunda öğrencilerin temsilcisi olarak belirlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

EBYÜ Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik, üniversite senatosunda öğrenci temsilcisi olarak seçildi. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız Çevik'i tebrik etti; Çevik'in öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerini senato çalışmalarına aktarması bekleniyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik, üniversite senatosunda öğrenci temsilcisi olarak seçildi.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız başkanlığında gerçekleştirilen Senato toplantısına rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile senato üyeleri katıldı.

Toplantıda, üniversitenin karar alma süreçlerinde öğrencileri temsil edecek isim olarak Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Fuat Çevik belirlendi.

Rektör Kuyrukluyıldız, öğrenci temsilciliğine seçilen Çevik'i tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Çevik'in, öğrencilerin görüş, öneri ve beklentilerinin senato çalışmalarına aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Hukuk FakültesiRektörGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya’nın gözlükleri olay oldu İşte güncel fiyatı Adliyeye gelen Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözlükleri olay oldu! İşte güncel fiyatı
Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor Kazı yapan arkeologlar gözlerine inanamadı! 5 bin yıldır bozulmadan bekliyor
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:01
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı Herkesin yüzü gülüyor
Emre Belözoğlu geldi, kara bulutlar dağıldı! Herkesin yüzü gülüyor
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
13:31
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
13:10
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu
Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 15:33:39. #7.12#
SON DAKİKA: Ali Fuat Çevik, EBYÜ Senatosunda öğrencilerin temsilcisi olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android