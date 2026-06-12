Büyükşehir'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
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Büyükşehir'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği

Büyükşehir\'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği
12.06.2026 11:35  Güncelleme: 11:40
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS sınav günlerinde öğrenciler, veliler ve görevliler için ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS sınavlarının düzenleneceği günlerde öğrencilerin sınav merkezlerine rahat ve güvenli şekilde ulaşabilmeleri için ücretsiz ulaşım kararı aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 13 Haziran Cumartesi düzenlenecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 20-21 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Sınava girecek öğrenciler, velileri ve sınavlarda görev alacak personel, sınav giriş veya görev belgelerini göstererek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Uygulama kapsamında Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinde belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından işletilen resmi plakalı otobüs ve minibüsler, Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen toplu taşıma otobüsleri ile Antray ve Nostalji Tramvayı ücretsiz hizmet verecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Eğitim, Ulaşım, Yaşam, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Büyükşehir'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğçe Tv Tuğçe Tv:
    böyle bir şey yapılması güzel tabi ama neden sınavdan sonra ya da daha erken duyurmadılar diye soruyorum öğrencilerin planlama yapması lazım biliyorlar mı herkesten 0 0 Yanıtla
  • Nilüfer Akagündüz Nilüfer Akagündüz:
    tamam güzel şey ama batı ülkelerine bak orada eğitim devletin asıl sorumluluğu ve öğrencilere her şey sağlanıyo da bizde hala belediye sağlıyo diye seviniyoz yani bu standart olması gerekirken burada haber olması komik değil mi 0 0 Yanıtla
  • Adem Selvi Adem Selvi:
    aslında güzel bir karar da bu paranın nereden çıkıyo merak ettim ekonomi bu halken nasıl herkes için ücretsiz hizmet açılıyo diye düşünüyorum yani iyi niyetli bir uygulama ama bunun maliyeti vatandaşın cebinden çıkıyo sonunda hep böyle oluyo 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Büyükşehir'den LGS ve YKS adaylarına ücretsiz ulaşım desteği - Son Dakika
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