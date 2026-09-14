Astronot Atasever Ankara\'da öğrencilere uzaydaki acil durumları anlattı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki deneyimlerini paylaştı.

Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever 2026 -2027 öğretim yılı açılış töreni kapsamında Ankara'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini ve deneyimlerini paylaştı. 8 Haziran 2024'te Virgin Galactic'in, Galactic 07 misyonu ile gerçekleştirdiği uzay uçuşuyla Atasever, Türkiye'nin İnsanlı Uzay Araştırmalarına (TUA) üstlendiği göreviyle uzaya çıkarak yedi bilimsel deney gerçekleştirdi.

"Uzayda temel görevimiz bilimsel deney gerçekleştirmektir"

Ankara'da özel bir okulda öğrencilere uzayda yaşadığı süreçten bahseden Atasever, şunları dedi:

"Uluslararası uzay istasyonuna gidildiği zaman oradaki temel görev bilimsel deneyi gerçekleştirmektir. Orada gerçekleştireceğimiz bilimsel deneyleri hayata geçirmek için kullanmamız gereken çeşitli ekipmanlar, donanımlar vardır. Bu donanımları da bizim uygun mekanik ve elektriksel konfigürasyonu getirerek kullanmamız icap ediyor. Bunları nasıl yaparız? Nasıl gerekli değişiklikleri bu cihazların ekipmanları üzerinde yapabiliriz? Bunlara yönelik eğitim sürecimiz oldu. Oluşabilecek acil durumlara en az oradaki yerleşik mürettebat kadar etkin bir şekilde müdahale edebilmek yetkinliğini kazanmanız icap ediyor."

"İstasyonda başa gelebilecek 3 acil durum var"

Eğitimlerin en kapsamlı saç ayağını oluşturan adımlardan bir tanesinin acil durum eğitimi olduğuna dikkat çeken Atasever, "Üç tane acil durum var, istasyonda başımıza gelebilecek. Bunlardan ilki yangın. Orası bir bilimsel deney laboratuvarı ve o laboratuvarda bulunan çeşitli ekipmanlarda, bilgisayarlarda yangın çıkabilir. Bu yangına mikro yer çekimi şartlarının ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde müdahale edebilmeyi öğrenmemiz lazım. İkinci kritik acil durum basınç kaybı. Hava basıncının olmadığı o ortamda ve sizin kapsülünüzün, modülünüzün içerisinde deniz seviyesi basıncı korunuyor. Her an bir atmosferlik basınç o ortamda korunuyor. Bunun oluşturduğu riskle; sizin modülünüzün yapısal bütünlüğünde oluşabilecek bir bozulma, bir çatlak, bir kırılma sonucunda o kabin içi atmosferi uzayda kaybedebilirsiniz" dedi.

"En problemli, en belalı acil durum amonyum sıvısı kullanımıdır"

Kritik ve en acil durumun amonyum kullanımı ile alakalı olduğunu dile getiren Atasever, "Üçüncü kritik ve belki de en problemli, en belalı acil durum amonyum sıvısı kullanımıdır. Uluslararası uzay istasyonunun içerisinde bulunan bu çeşitli bilgisayarları, deney donanımlarını soğutmak için amonyum kullanılıyor. Bu amonyumla ilgili boruların içerisinde çok yüksek basınçlı bir şekilde seyahat ediyor. Bu hatlarda oluşabilecek herhangi bir çatlama, bir patlama toksik ve yüksek basınçlı amonyum gazının kabinin içerisine sızmasına sebebiyet verebilir ve bütün mürettebatı zehirleyebilir. Biz bu üç kritik acil duruma nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik."

Etkinlik Atasever'e plaket takdimiyle sona erdi.