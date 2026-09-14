Astronot Atasever Ankara'da öğrencilere uzaydaki acil durumları anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Astronot Atasever Ankara'da öğrencilere uzaydaki acil durumları anlattı

Astronot Atasever Ankara\'da öğrencilere uzaydaki acil durumları anlattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara'da özel bir okulda öğrencilerle buluşarak uzay yolculuğu deneyimlerini paylaştı. Atasever, uzay istasyonunda karşılaşılabilecek yangın, basınç kaybı ve amonyum sızıntısı gibi üç kritik acil duruma nasıl müdahale edileceğini anlattı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara'da öğrencilerle bir araya gelerek, mesleki deneyimlerini paylaştı.

Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever 2026 -2027 öğretim yılı açılış töreni kapsamında Ankara'da özel bir okulda öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecini ve deneyimlerini paylaştı. 8 Haziran 2024'te Virgin Galactic'in, Galactic 07 misyonu ile gerçekleştirdiği uzay uçuşuyla Atasever, Türkiye'nin İnsanlı Uzay Araştırmalarına (TUA) üstlendiği göreviyle uzaya çıkarak yedi bilimsel deney gerçekleştirdi.

"Uzayda temel görevimiz bilimsel deney gerçekleştirmektir"

Ankara'da özel bir okulda öğrencilere uzayda yaşadığı süreçten bahseden Atasever, şunları dedi:

"Uluslararası uzay istasyonuna gidildiği zaman oradaki temel görev bilimsel deneyi gerçekleştirmektir. Orada gerçekleştireceğimiz bilimsel deneyleri hayata geçirmek için kullanmamız gereken çeşitli ekipmanlar, donanımlar vardır. Bu donanımları da bizim uygun mekanik ve elektriksel konfigürasyonu getirerek kullanmamız icap ediyor. Bunları nasıl yaparız? Nasıl gerekli değişiklikleri bu cihazların ekipmanları üzerinde yapabiliriz? Bunlara yönelik eğitim sürecimiz oldu. Oluşabilecek acil durumlara en az oradaki yerleşik mürettebat kadar etkin bir şekilde müdahale edebilmek yetkinliğini kazanmanız icap ediyor."

"İstasyonda başa gelebilecek 3 acil durum var"

Eğitimlerin en kapsamlı saç ayağını oluşturan adımlardan bir tanesinin acil durum eğitimi olduğuna dikkat çeken Atasever, "Üç tane acil durum var, istasyonda başımıza gelebilecek. Bunlardan ilki yangın. Orası bir bilimsel deney laboratuvarı ve o laboratuvarda bulunan çeşitli ekipmanlarda, bilgisayarlarda yangın çıkabilir. Bu yangına mikro yer çekimi şartlarının ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde müdahale edebilmeyi öğrenmemiz lazım. İkinci kritik acil durum basınç kaybı. Hava basıncının olmadığı o ortamda ve sizin kapsülünüzün, modülünüzün içerisinde deniz seviyesi basıncı korunuyor. Her an bir atmosferlik basınç o ortamda korunuyor. Bunun oluşturduğu riskle; sizin modülünüzün yapısal bütünlüğünde oluşabilecek bir bozulma, bir çatlak, bir kırılma sonucunda o kabin içi atmosferi uzayda kaybedebilirsiniz" dedi.

"En problemli, en belalı acil durum amonyum sıvısı kullanımıdır"

Kritik ve en acil durumun amonyum kullanımı ile alakalı olduğunu dile getiren Atasever, "Üçüncü kritik ve belki de en problemli, en belalı acil durum amonyum sıvısı kullanımıdır. Uluslararası uzay istasyonunun içerisinde bulunan bu çeşitli bilgisayarları, deney donanımlarını soğutmak için amonyum kullanılıyor. Bu amonyumla ilgili boruların içerisinde çok yüksek basınçlı bir şekilde seyahat ediyor. Bu hatlarda oluşabilecek herhangi bir çatlama, bir patlama toksik ve yüksek basınçlı amonyum gazının kabinin içerisine sızmasına sebebiyet verebilir ve bütün mürettebatı zehirleyebilir. Biz bu üç kritik acil duruma nasıl müdahale edeceğimizi öğrendik."

Etkinlik Atasever'e plaket takdimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Tuva Cihangir Atasever, Türkiye, Ankara, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Astronot Atasever Ankara'da öğrencilere uzaydaki acil durumları anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu
Gaziantep FK’de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
14:12
Vay be Icardi Yine dört ayak üstüne düştü
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:21
Trabzonspor’da ibre bir anda değişti Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
Trabzonspor'da ibre bir anda değişti! Ünlü hoca ile resmi görüşmeler başladı
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:14:19. #7.12#
SON DAKİKA: Astronot Atasever Ankara'da öğrencilere uzaydaki acil durumları anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement