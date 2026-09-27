Atatürk Üniversitesi, Bakü\'deki törende yaklaşık 200 öğrenciyi mezun etti

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mezuniyet töreni düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen törende, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Döneminde mezun olan yaklaşık 200 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü kardeşlik ve dostluk bağlarının vurgulandığı törene Rektör Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, TİKA Azerbaycan Koordinatörü Mahmut Ağırman, Azerbaycan Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Gökhan Seyhan, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Keleş, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Könül Pirverdiyeva, Bakü KKTC Eğitim Ataşesi Leyla Güneş, EkoAvrasya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hikmet Eren, Türkiye Maarif Vakfı Azerbaycan Ülke Temsilcisi Tabip Gülbay, Türkiye Diyanet Vakfı Bakü Türk Lisesi Müdürü Kadir Bektaşoğlu, TÜRKPA Temsilcisi Kadir Yaman ile akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Atatürk Üniversitesi, Mesafeleri Ortadan Kaldırıyor"

Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Atatürk Üniversitesi ile Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin tanıtım filmleri gösterildi. Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, mezun öğrencileri tebrik ederek eğitim hayatlarında elde ettikleri başarıların önemine dikkat çekti.

Rektör Hacımüftüoğlu, törende yaptığı konuşmada Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak, Bakü'de gerçekleştirilen mezuniyet töreninin iki kardeş millet arasındaki gönül köprüsünün eğitim ve bilim alanındaki güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. Atatürk Üniversitesinin bilgiyi geniş kitlelere ulaştırma misyonuna dikkat çeken Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin yurt içi ve yurt dışındaki geniş eğitim ağıyla mesafeleri ortadan kaldırdığını belirterek, Bakü'deki mezuniyet töreninin bu anlayışın anlamlı bir göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel derinliğine de değinen Hacımüftüoğlu, geçmişten bugüne iki ülkenin dayanışmasının eğitim, bilim ve ortak değerler üzerinden geleceğe taşındığını kaydetti.

Mezunlara hitaben diplomanın yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlandığını gösteren belge olmadığını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının emek, sabır, azim ve ailelerin fedakarlıklarıyla elde edildiğini vurguladı. Mezunların bundan sonraki yaşamlarında Türkiye-Azerbaycan dostluğunun gönüllü temsilcileri olacaklarını ifade eden Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin Erzurum'dan Bakü'ye uzanan eğitim ve gönül köprüsünün yeni mezunlarla daha da güçleneceğini dile getirdi. Konuşmasının sonunda mezunları ve ailelerini tebrik eden Rektör Hacımüftüoğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin bilim, eğitim ve ortak gelecek hedefleri doğrultusunda daha da güçlenmesi temennisinde bulundu.

Rektör Hacımüftüoğlu'nun mezunlara hitabının ardından Azerbaycan halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Azerbaycan'ın zengin kültürel mirasından örneklerin sunulduğu gösteriler, davetliler tarafından ilgiyle takip edildi.

Başarılı Öğrencilere Ödül

Program kapsamında eğitim hayatlarında gösterdikleri başarılarla öne çıkan öğrencilere hediye ve plaketleri takdim edildi. Başarılı öğrencilerin ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından verildi.

Törenin devamında 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde mezun olan yaklaşık 200 öğrenci, isimleri tek tek okunarak sahneye davet edildi. Öğrenciler, temsili mezuniyet belgelerini Rektör Hacımüftüoğlu'nun elinden alarak mezuniyet heyecanını aileleri ve davetlilerle paylaştı.

Mezuniyet Coşkusu Kep Atma Töreniyle Zirveye Ulaştı

Programın en coşkulu anlarından biri ise yaklaşık 200 mezunun katıldığı kep atma töreni oldu. Geri sayımın ardından keplerini havaya atan mezunlar, mezuniyetlerini büyük bir coşkuyla kutladı. Kep atma töreninin ardından protokol üyeleri, akademisyenler, mezunlar ve ailelerinin katılımıyla hatıra fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi tarafından Bakü'de düzenlenen mezuniyet töreni, mezuniyet kokteyliyle sona erdi.