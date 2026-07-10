ATÜ'den geleceğin mesleklerine yeni programlar - Son Dakika
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ATÜ'den geleceğin mesleklerine yeni programlar

ATÜ\'den geleceğin mesleklerine yeni programlar
10.07.2026 10:46
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yapay zeka, bilişim, havacılık ve savunma sanayisine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarıyla öğrenci kabulüne hazırlanıyor. Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, biyomühendislik bölümünün yeniden açılacağını ve teknoloji tabanlı programlara hazır olduklarını duyurdu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), yapay zeka, bilişim, havacılık ve savunma sanayisine yönelik eğitim yatırımlarını sürdürürken, geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlarla öğrenci kabulüne hazırlanıyor. ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin teknoloji odaklı altyapısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda açılan yeni programlara hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın öncülüğünde yükseköğretimde geleceğin mesleklerine yönelik yeni programlar hayata geçirilirken, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi de teknoloji odaklı eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, üniversitenin özellikle yapay zeka, bilişim teknolojileri, havacılık ve savunma sanayisine yönelik programlarıyla geleceğin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Biyomühendislik yeniden öğrenci kabul edecek"

Üniversitede bu yıl biyomühendislik bölümünün yeniden öğrenci alacağını açıklayan Sözen, YÖK tarafından duyurulan yeni teknoloji tabanlı lisans ve ön lisans programlarına yönelik hazırlıkların da sürdüğünü ifade etti. Sözen, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde YÖK Başkanımızın öncülüğünde yeni meslekler tanımlandı. Bu yıl üniversitelerde lisans düzeyinde 7, ön lisans düzeyinde ise 9 yeni program açılıyor. Biz de iki yıldır öğrenci kabul etmediğimiz biyomühendislik bölümümüze yeniden öğrenci alacağız. Ayrıca teknoloji ve yapay zeka tabanlı yeni programlar için gerekli altyapıya sahibiz. Önümüzdeki yıl bu alanlarda da öğrenci kabul etmeyi planlıyoruz" dedi.

"Yapay zeka ve veri bilimi altyapımız güçlü"

Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu bünyesinde çağın ihtiyaçlarına uygun birçok programın bulunduğunu kaydeden Sözen, "Üniversitemizde yapay zeka mühendisliği, yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, veri bilimi ve analitiği gibi programlarımız aktif olarak eğitim veriyor. Meslek yüksekokulumuzda ise yapay zeka operatörlüğü, kurumsal bilişim uzmanlığı ve benzeri teknoloji odaklı programlarımız bulunuyor. Dijital dönüşüm çağının gerektirdiği insan kaynağını yetiştirecek güçlü bir altyapıya sahibiz" diye konuştu.

"Havacılıkta yeni programlar açıldı"

ATÜ'nün havacılık alanında ihtisas üniversitesi olduğuna dikkat çeken Sözen, geçen yıl gerçekleştirilen yapılanmayla havacılık alanındaki eğitim yelpazesini genişlettiklerini söyledi.

Mevcut bölümlere ek olarak hava trafik kontrolörlüğü, iklim bilimi ve meteoroloji mühendisliği ile havacılık yönetimi programlarını açtıklarını belirten Sözen, "Savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu mühendisleri yetiştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda altyapımızı önemli ölçüde güçlendirdik. Ayrıca Kazakistan ve Gürcistan'daki üniversitelerle uluslararası iş birlikleri gerçekleştirerek öğrencilerimize küresel ölçekte eğitim imkanları sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gastronomi yüzde 100 doluluğa ulaştı"

Geçen yıl açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün ilk yılında yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını dile getiren Sözen, "Bölümümüz büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde gastronomi ve mutfak sanatları programları arasında tercih edilen öğrenci sayısı bakımından 4'üncü sırada yer aldık. Akademik kadromuzu oluşturduk ve yeni öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

"Lisansüstünde 4 yeni program"

Sözen, bu yıl lisansüstü eğitimde de önemli bir genişlemeye gittiklerini belirterek, İşletme, Uluslararası Ticaret, Maden Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği alanlarında tezli yüksek lisans programlarının açıldığını söyledi.

Bu programların özellikle Adana ve bölge sanayisi açısından önemli olduğunu vurgulayan Sözen, yenilenebilir enerji ve sanayi alanlarında uzmanlaşmak isteyen adayları üniversiteye davet etti. - ADANA

Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Yapay Zeka, Gastronomi, Havacılık, Teknoloji, Eğitim, Enerji, Adana, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ATÜ'den geleceğin mesleklerine yeni programlar - Son Dakika

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