ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı, risk altındaki çocuklar için protokol imzaladı - Son Dakika
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ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı, risk altındaki çocuklar için protokol imzaladı

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ATÜ ve Yüreğir Kaymakamlığı, risk altındaki çocuklar için protokol imzaladı
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Adana'da ATÜ ile Yüreğir Kaymakamlığı, çocuk ve gençler için 'Sen Her Şeye Değersin Projesi' kapsamında iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle gençlerin gelişimi desteklenirken risk altındaki çocukların korunması ve suç ile bağımlılık risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Adana'da Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ile Yüreğir Kaymakamlığı arasında, çocuk ve gençlerin akademik, sosyal, sportif ve psikolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla "Sen Her Şeye Değersin Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

ATÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende protokol, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ile Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu tarafından imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen proje ile Yüreğir'de öğrenim gören gençlerin çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi, risk altındaki çocukların korunması ve suç ile bağımlılık başta olmak üzere çeşitli risk unsurlarının azaltılması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında ayrıca üniversite öğrencilerinin psikolojik ve sosyal iyi oluşlarının desteklenmesi, ihtiyaç duyduklarında danışmanlık hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve dezavantajlı öğrencilere yönelik sosyal dayanışmanın artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
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