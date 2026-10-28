Avrasya Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tiyatro oyunuyla kutlandı - Son Dakika
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Avrasya Üniversitesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tiyatro oyunuyla kutlandı

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Avrasya Üniversitesi\'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tiyatro oyunuyla kutlandı
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Avrasya Üniversitesi'nin Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran Cumhuriyetin önemine dikkat çekti. Tiyatro Kulübü'nün 'Dört bir yandan Cumhuriyet' oyunu beğeni topladı.

Avrasya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde, öğrenci kulüplerinin ortak çalışmalarıyla hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Ömer Yıldız Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi. Akademisyenlerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, Cumhuriyetin anlam ve önemine dikkat çekti. Özoran "Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesi, millet egemenliğine dayanan çağdaş Türkiye'nin temelini attı. Bu bir milletin iradesiydi. Cumhuriyet, milletin ortak eseridir; özgürlüktür, eşit yurttaşlıktır, ortak sorumluluktur, geleceğimizi birlikte kurma iradesidir. Tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde çeşitli sergiler düzenlenirken, Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen "Dört bir yandan Cumhuriyet" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatÖmer YıldızRektörEğitimSon Dakika

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