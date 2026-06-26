Aydın'da 190 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika
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Aydın'da 190 bin öğrenci karne aldı

Aydın\'da 190 bin öğrenci karne aldı
26.06.2026 15:18  Güncelleme: 15:22
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2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle Aydın'da 843 okulda eğitim gören 190 bin 553 öğrenci karne aldı. Vali ve protokol üyelerinin katıldığı törende öğrenciler yaz tatiline çıktı.

Aydın'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile 190 bin 553 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 2025-26 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte binlerce öğrenci yaz tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede il genelinde 843 okulda eğitim gören 190 bin 553 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Çakırbeyli İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler karnelerini Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyelerinin elinden aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından Aydın Valisi Dr. Osman Varol da öğrencilere hitap etti. Devlet olarak sunulan çeşitli hizmetlerin içerisindeki en önemli olanının eğitim hizmeti olduğunun altını çizen Vali Varol; "Eğitim sayesinde çocuklarımıza kim olduklarını, bugünlere nasıl geldiklerini, sahip oldukları kültürü ve değerleri aktarabiliyoruz. Bunun yanında çağın gerektirdiği bilgi ve donanımı kazandırarak onların hem kendi kimliklerine sahip çıkan hem de modern dünyanın rekabet koşullarına ayak uydurabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Milletimizin dünyada hak ettiği yere ulaşmasının yolu güçlü bir eğitimden geçiyor"' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çakırbeyli İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın müzik dinletisi ile Mustafa Kiriş Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi'nin performansı ilgiyle izlendi. Gösterilerin sona ermesiyle birlikte Vali Varol, Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine karnelerini takdim etti - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Aydın'da 190 bin öğrenci karne aldı - Son Dakika

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