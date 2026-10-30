Aydın'da öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri 19-23 Ekim'de tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aydın'da öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri 19-23 Ekim'de tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri 19-23 Ekim\'de tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 19-23 Ekim'de Efeler ve Kuşadası'ndaki yenilikçi sınıflarda düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri tamamlandı. Öğretmenler, STEM yaklaşımı ve dijital içerik tasarımı konusunda uygulamalı çalışmalar yaptı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlerin mesleki ve teknolojik gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri, Efeler ve Kuşadası'nda gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalarla tamamlandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen STEM Temel Seviye Eğitimleri tamamlandı. 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, Efeler Anadolu Lisesi ile Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu'nun yenilikçi sınıflarında düzenlendi. Eğitim programında öğretmenlere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bir araya getiren STEM yaklaşımı hakkında temel bilgiler verildi. Program kapsamında öğretmenler, yenilikçi öğretim yöntemleri, disiplinler arası proje geliştirme ve dijital içerik tasarımı konularında uygulamalı çalışmalar yaptı. Eğitimlerde, yenilikçi sınıfların teknolojik altyapısından da yararlanılarak öğretmenlerin dijital araçları eğitim süreçlerine entegre etmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Programın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sorgulayan, üreten ve analitik düşünen bireyler yetiştirme hedefleri doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
KuşadasıEfelerGüncelEğitimAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:23:41. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da öğretmenlere yönelik STEM Temel Seviye Eğitimleri 19-23 Ekim'de tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android