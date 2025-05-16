Bakan Tekin: Becerileri Destekleyen Müfredat - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin: Becerileri Destekleyen Müfredat

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimdeki yenilikleri ve hayırseverlerin katkılarını vurguladı.

16.05.2025 00:09
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1) BAKAN TEKİN: BECERİ ODAKLI BİR MÜFREDAT OLUŞTURDUK

Bakan Tekin: Çok güzel gelişmeler yaşıyoruz (2)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'deki programı kapsamında kente bugüne kadar 55 okul yaptıran 44 hayırsever ile Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen yemekte bir araya geldi. Balıkesir Öğretmenevi'nde hayırseverlere plaket takdim eden Bakan Tekin, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ve hayırsever katkılarının önemine değindi. Bakan Tekin, "Okullarını yapıp açılışlarını yapan ve açılışlarında bizleri aralarında görmeyen hayırseverlerimizin hepsinden bakanlığım adına özür diliyorum. Bu kadar zorluk içerisinde işimizi, eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili yaşanan yeniliklere uygun bir biçimde yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz. Üzerinde çok fazla spekülasyon yapılan, algı yaratılan konulardan bir tanesi. Türkiye için Maarif Modeli ile yaptığımız iki ana değişiklikten bir tanesi; dünyada eğitim-öğretim süreçleri artık bilgi vermek değil, bilgiyi gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzerine kurgulandığı için böyle yapılandığı için 'Eğitim-öğretim sistemlerimizi buna göre revize etmeliyiz' dedik. Değiştirmezsek, çağın gerisinde kalırsak doğru bir şey mi yapmış olacağız? Elinizdeki cep telefonları veya teknolojik aletleri belli aralıklarla değiştirmediğiniz zaman demode oluyor. Eğitim-öğretim süreçleri de böyle. Bilgiye erişimin çok güç olduğu dönemlerde hazırlanan programlar çocuklara bilgi vermeyi hedefliyordu. 'Çocuklarımız, gençlerimiz bilgiye erişimde zaten çok fazla metotla, çok fazla enstrümanla karşı karşıya. Elde ettikleri bilgileri gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzere revize edelim' dedik. Biz de beceri odaklı bir müfredat oluşturdukö dedi.

'TÜRKİYE, DÜNYADAKİ NADİR ÜLKELERDEN BİR TANESİ'

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimde katettiği ilerlemeyi şu sözlerle anlattı: "OECD'nin raporlarında Türkiye, eğitim öğretimle ilgili olarak 'Düzenli olarak durumunu düzelten dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesi' diye tanımlanıyor. Fiziki kapasite, derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, bundan 22 yıl önceki durumdan çok çok farklı bir durumdayız. İnternet erişimi ve akıllı tahtalarla beraber 'Dünyanın en büyük eğitim platformu' dediğimiz EBA'yı kurduk, geliştirdik. Sadece kendi ülkemizde değil, birçok ülkeyle de bu deneyimleri paylaşmaya başladık. Bütün bu fiziki altyapıyı düzeltmek konusunda en büyük destekçimiz bu salonda bulunan dostlarımız, hayırseverlerimiz oldu. Salonumuz veya erişebilme imkanımız açısından buraya sadece 44 hayırseverimiz katıldı. Başka ülkelerle de konuşuyoruz. Bu konuda Türkiye'de sahip olduğumuz destek, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ben bu vesileyle, sizin şahsınızda, öğretimi bu anlamda öncelikli bir mesele haline dönüştüren bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olun, var olun.ö

'ÇOCUKLARIMIZ DAHA İYİ YETİŞECEKLER'

Bakan Tekin, konuşmasının devamında, "Bakan olduktan itibaren hiçbir resmi okulun açılışına katılmadım. Sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların resmi açılış törenlerine gittik. Hayırseverimize yaptıkları şeyin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu, bizim bunu ne kadar önemsediğimizi göstermek için gittik. Adıyaman'da bir hayırseverimiz yaptırdığı bir okulun açılışına ilk kez bir bakanın katıldığını söyleyip, açılışa katıldığımız için teşekkür etti. Bu anlamda, okullarını yapıp açılışlarını yapan ve açılışlarında bizleri aralarında görmeyen hayırseverlerimizin hepsinden bakanlığım adına özür diliyorum. Bu toplantıyı hem özrümüzü hem de teşekkürümüzün sizlere sunulması olarak kabul edip, bundan sonra da hayırlarınızı bekliyoruz. Siz hayır yaptıkça, siz hayırsever olarak eğitim-öğretim süreçlerine katkıda bulundukça, bizim çocuklarımız daha iyi yetişecekler. Biz daha iyi koşullarda eğitim öğretim sunacağız. Eğitim-öğretim sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın üstesinden kalkabileceği bir problem değil. Ancak bir seferberlikle altından kalkabiliriz. Dolayısıyla eğitim- öğretim süreçlerimizin başarısında ya da başarısızlığında bizim de toplum olarak, ebeveyn olarak katkımız var. O yüzden bize bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyoruzö diye konuştu.

Konuşmaların ardından, programa katılan 44 hayırsevere teşekkür plaketleri, Bakan Yusuf Tekin tarafından takdim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Bakan Tekin: Becerileri Destekleyen Müfredat - Son Dakika

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