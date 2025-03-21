Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması - Son Dakika
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Eğitim

Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayın programında 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmesinin ardından netleşeceğini söyledi.

21.03.2025 21:30
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayın programında öğretmen atamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmesinin ardından netleşeceğini belirtti.

Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"RAKAM BELLİ OLDUKTAN SONRA 2024 ATAMASI OLACAK"

"Bu yıl bir miktar öğretmen istihdamı yapacağız. 2024 sınavı ile hiç atama yapmadık. Sayı ile ilgili henüz bir şey yok. Kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe görüşmesinde belli olacak. Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak.

"ÖĞRETMEN AÇIĞI SÜREKLİ OLUR"

Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. İdareciler de dahil olmak üzere.

SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Sözleşmeli öğretmen ülkemizde belli bölgelerde öğretmen çalıştırmakta zorlanıyoruz. Atanan arkadaşlarımız çeşitli sebeplerle tayin sürecine giriyorlardı. Bunu gidermek için tedbirler almaya çalıştık. Bu tayin süresini eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek adıyla sözleşmeli öğretmenliği çıkardık. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra tayin durumuna dahil olabiliyorlar. Ücretli öğretmenlik öğretmenlik eksikliği çektiğimiz alanlarda istihdam etme şeklimiz. Ek ders ücreti karşılığında bir öğretmenlik yapmasıdır. Bunun yasada da karşılığı yok. Aslında girdikleri ders kadar ücret alacaklar. Normal koşullarda onu kadro gibi düşündükleri için kendilerini diğerleri ile kıyaslıyorlar. Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu."

Bakan Tekin\'den öğretmen ataması açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Yaşam, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • yobaz deşen:
    mülakat ile başında kufi olan biat edecek köle arıyorsunuz öğretmenlik yapılmaz gidin limon satın daha iyidir 58 5 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    allah sizi bildigi gibi yapsin.. ucretli somurusunu icat ettiniz. ogretmen olasa da onune geleni ( parti yandasligi vs ile ) sinifa soktinuz.. kafa kar pesinde hep ayni isi 10 ay ama 3 te birden de az paraya yaptirdiginizda atamayip kar mi ettiniz nesilleri ve okumis nice ogretmenin hayatini mi kararttiniz.. bu hukumet en berbat oldugu konida bile isteye tuccar kafasi ile sanki tv sanki ihale yapiyor ile egitime baka baka su anlar egitim bitik. osym ye musteri ogrenciler, universitenin oldugu ile esnafa destek. allah sizi bildigi gibi yapsin. yalan dolandan ihtiyac belirlemeler, 40 bine gore her 8htiyac ne hikmetse 20 yildir.. olmadi soru sayilari ile oyna osym sinavlarinin degersizlestor branslari ozele kole et vsvsvsvssvsvsvsv 37 13 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Fetoya ne istediyse veren hainler yargılanmadıkça bu ülkede adalet yok hükmündedir. 39 4 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Bakalım kaç yandaşın mülakat sonucu öne cikarak girecek. 39 4 Yanıtla
  • 205622:
    gelecek nesilleri de yok ettiniz eğitim bakaniymis badem biyik 34 5 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Reisi sabote etmeyin.Mülakatı mutlaka kaldırın.Telafisi çok zor kul hakkı yeniyor. Gençlerin hakedişlerini başkalarına yedirmeyin. Hesabı Allah cc indinde çok zor olur. 22 1 Yanıtla
  • oktay sayar:
    milli eğitim bakanlığını kaldırmak lszım valiler ,iller kendi eğitim işlerini düzenler , 4 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması - Son Dakika
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