Bakan Tekin\'den öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayın programında öğretmen atamalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, 2024 KPSS puanıyla öğretmen ataması yapılacağını ancak kesin kontenjan sayısının bütçe görüşmesinin ardından netleşeceğini belirtti.

Bakan Tekin'in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"RAKAM BELLİ OLDUKTAN SONRA 2024 ATAMASI OLACAK"

"Bu yıl bir miktar öğretmen istihdamı yapacağız. 2024 sınavı ile hiç atama yapmadık. Sayı ile ilgili henüz bir şey yok. Kamuda istihdam edilecek personel sayısı bütçe görüşmesinde belli olacak. Rakam belli olduktan sonra 2024 ataması olacak.

"ÖĞRETMEN AÇIĞI SÜREKLİ OLUR"

Öğretmen açığı sürekli olur. Bazı branşlarda ihtiyaç fazlası öğretmen var bazı branşlarda da öğretmen ihtiyacı var. Bakanlık bünyesinde 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. İdareciler de dahil olmak üzere.

SÖZLEŞMELİ VE ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK

Sözleşmeli öğretmen ülkemizde belli bölgelerde öğretmen çalıştırmakta zorlanıyoruz. Atanan arkadaşlarımız çeşitli sebeplerle tayin sürecine giriyorlardı. Bunu gidermek için tedbirler almaya çalıştık. Bu tayin süresini eşitlik ilkesine aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi iptal etti. Eğitimde fırsat eşitliğini temin etmek adıyla sözleşmeli öğretmenliği çıkardık. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra tayin durumuna dahil olabiliyorlar. Ücretli öğretmenlik öğretmenlik eksikliği çektiğimiz alanlarda istihdam etme şeklimiz. Ek ders ücreti karşılığında bir öğretmenlik yapmasıdır. Bunun yasada da karşılığı yok. Aslında girdikleri ders kadar ücret alacaklar. Normal koşullarda onu kadro gibi düşündükleri için kendilerini diğerleri ile kıyaslıyorlar. Emekleri için teşekkür ediyoruz lakin bunun statüsü bu."