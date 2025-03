Bakan Tekin\'den öğretmen ataması açıklaması

Serkan Güngör:

allah sizi bildigi gibi yapsin.. ucretli somurusunu icat ettiniz. ogretmen olasa da onune geleni ( parti yandasligi vs ile ) sinifa soktinuz.. kafa kar pesinde hep ayni isi 10 ay ama 3 te birden de az paraya yaptirdiginizda atamayip kar mi ettiniz nesilleri ve okumis nice ogretmenin hayatini mi kararttiniz.. bu hukumet en berbat oldugu konida bile isteye tuccar kafasi ile sanki tv sanki ihale yapiyor ile egitime baka baka su anlar egitim bitik. osym ye musteri ogrenciler, universitenin oldugu ile esnafa destek. allah sizi bildigi gibi yapsin. yalan dolandan ihtiyac belirlemeler, 40 bine gore her 8htiyac ne hikmetse 20 yildir.. olmadi soru sayilari ile oyna osym sinavlarinin degersizlestor branslari ozele kole et vsvsvsvssvsvsvsv