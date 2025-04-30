Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok

Geniş Video İzle

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında, yaz tatilinin erkene çekilmeyeceğini söyledi. Tekin, "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok." dedi.

30.04.2025 18:00  Güncelleme: 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz tatilinin öne çekilmeyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok." ifadelerini kullandı.

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK

Kurban Bayramı tatili ile yaz tatilinin birleştirilerek okulların erken kapanacağı iddiaları öğrencilerin ve velilerin aklını karıştırırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den konuya ilişkin net açıklama geldi. TRT Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tekin, gündemlerinde tatili öne çekme konusunun olmadığını belirtti.

"ERKEN TATİL HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Bunun hukuken mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı: "Yok, bu hukuken mümkün değil. Yani bizim 180 iş günü okullarımızın açık olması lazım. Şimdi bilmeyenler şöyle diyorlar. Diyorlar ki bu şimdi erken tatil yapın, okulların başlangıcını da erkene alın. Ama o başka. Yani o önümüzdeki yılın hesabı. O önümüzdeki yılın 180 gününün hesabı. Biz bu yılın 180 gününü bir şekilde tamamlamamız lazım. Hukuki olarak bu mümkün değil. Bizim de öyle bir planlamamız yok.

"GÜNDEMİMİZDE YAZ TATİLİNİ ÖNE ÇEKMEK YOK"

Zaten hem temel eğitimden orta öğretime geçiş kapsamındaki sınavlar hem de yüksek öğretime geçiş kapsamındaki sınavlarda bu takvime göre planlanmış durumda. Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok."

Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok

Milli Eğitim Bakanı, Haberler.com Özel, Yusuf Tekin, Gündem, Eğitim, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • fmpsd69v55:
    kesin var demektir bunlar neye yok diyorsa tersine göre vaziyet alın 22 3 Yanıtla
  • mehmet akbaş:
    bu haber tatilin olacağını gösterir 16 1 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    ülkede hukukmu var..... 0 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    tine yazayim ayni parahrafi.. docentken 3 til, prof iken 5 yil beklemesi gerekirken beklemeyip once prof sonra rektor olmis birisi reisin jet ittirmesi ile.. kisacasi gormuyor mu gozunuz ulke liyakatsizlikten inaret hale geldi son 10 yildir ozellikle.. degerler egitiminden bahseder bi de siniflari dolassa.. hakikat ittirilen biri daha.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli astsubay vahşetinde ’’geride mektup bıraktılar’’ iddiası Emekli astsubay vahşetinde ''geride mektup bıraktılar'' iddiası
Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir Dünya Bankası uyardı: Görülmeyen seviyelere düşebilir
Trump’tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar Biri Türkiye’nin komşusu Trump'tan iki ülkeyi küplere bindirecek karar! Biri Türkiye'nin komşusu
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
Sancaktepe’de fabrika yangını Sancaktepe'de fabrika yangını
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı 42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
Trafik cezaları değişiyor Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek Trafik cezaları değişiyor! Bunu yapanın ehliyeti iptal edilecek

06:56
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
06:29
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
03:59
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı
Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
03:56
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
02:47
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
09:46
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
Kaçırdığı otobüsün önünü neden kestiğini anlattı: Yolda bayılmışım
09:38
Ferdi Tayfur’un ardından miras kavgası devam ediyor
Ferdi Tayfur'un ardından miras kavgası devam ediyor
09:34
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
Altın yatırımcısı yine umduğunu bulamadı
09:23
Hindistan’da otelde yangın: 15 ölü
Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü
09:20
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Borsa İstanbul operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
09:17
Hindistan Süper Kupası’nda arı saldırısı Hakem ölümden döndü
Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
09:11
İspanya’ya 5 saniyenin zararı çok büyük
İspanya'ya 5 saniyenin zararı çok büyük
09:09
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
Atilla Atasoy: Evde çırılçıplak dolaşırım, depreme de öyle yakalandım
08:59
Muğla’nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2025 08:13:44. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Tekin: Gündemimizde yaz tatilini öne çekmek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.