Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik'in, memleketi Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ve kardeşi Cihan Çelik'e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Rukiye Arıcan'a taziyede bulundu. Bakan Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini söyledi. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı. Öte yandan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı belirtildi.