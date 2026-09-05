Bandırma'da üniversitelilerin geliştirdiği Marmara 5 roketi 10 Eylül'de Aksaray'da ateşlenecek - Son Dakika
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Bandırma'da üniversitelilerin geliştirdiği Marmara 5 roketi 10 Eylül'de Aksaray'da ateşlenecek

Bandırma\'da üniversitelilerin geliştirdiği Marmara 5 roketi 10 Eylül\'de Aksaray\'da ateşlenecek
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Bandırma'nın 1960'lı yıllarda başlayan roketçilik serüveni, üniversiteli öğrencilerin geliştirdiği Marmara 5 ile yeniden gündemde. Supernova Roket Takımı'nın TEKNOFEST finalisti olan roketi, 10 Eylül'de Aksaray'da gökyüzüyle buluşacak.

Bandırma'nın 1960'lı yıllarda başlayan roketçilik serüveni, üniversiteli öğrencilerin geliştirdiği yeni roketle yıllar sonra yeniden gündeme geldi. O yıllarda Bandırma Füze Kulübü tarafından Marmara 4 gökyüzüne gönderilirken, bugün üniversite öğrencileri tarafından geliştirilen Marmara 5'in gökyüzüyle buluşturulması planlanıyor.

Bandırma, Türkiye'nin roketçilik tarihinde önemli bir geçmişe sahip kentlerden biri olarak öne çıkıyor. 1960'lı yıllarda Bandırma Füze Kulübü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında geliştirilen roketler arasında Marmara 4 de yer aldı. Aradan geçen yılların ardından Bandırma'da roket çalışmaları bu kez üniversiteli öğrenciler tarafından sürdürülüyor.

Üniversitenin Uzay ve Havacılık Topluluğu bünyesinde çalışmalarını sürdüren Supernova Roket Takımı, TEKNOFEST Yüksek İrtifa Roket Yarışması'nda finalist oldu. Takımın geliştirdiği rokete ise Bandırma'nın geçmişteki roket çalışmalarına atıfla Marmara 5 adı verildi.

Marmara 4'ten Marmara 5'e

Supernova Roket Takımı Kaptanı Harun İder, takımın 2018 yılında Uzay ve Havacılık Topluluğu bünyesinde kurulduğunu belirterek, roket çalışmalarının yanı sıra drone ve İHA teknolojileri üzerinde de çalışmalar yürüttüklerini söyledi. İder, Marmara 5'in görevine ilişkin, "Roketimizin en yüksek irtifaya çıkıp orada görev yükünü tepe noktasından ayırması gerekiyor. Aynı zamanda sürekli yer istasyonuyla haberleşmesi gerekiyor. Roketimizden ve görev yükümüzden yer istasyonuna sürekli veri aktarmamız gerekiyor" dedi.

Aksaray'da ateşlenecek

TEKNOFEST Yüksek İrtifa Roket Yarışması kapsamında atış hazırlıklarını sürdüren takımın takvimine göre 8 Eylül'de Aksaray'a ulaşılması, 9 Eylül'de montaj ve entegrasyon çalışmalarının yapılması, 10 Eylül'de ise Marmara 5'in ateşlenmesi planlanıyor.

Marmara 5'in uçuşunun ardından GPS verileri kullanılarak roket ile görev yükünün konumunun belirlenmesi ve kurtarma çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1960'lı yıllarda Bandırma'dan gökyüzüne gönderilen Marmara 4'ün ardından, yıllar sonra üniversiteli öğrencilerin geliştirdiği Marmara 5'in de gökyüzüyle buluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bandırma'da üniversitelilerin geliştirdiği Marmara 5 roketi 10 Eylül'de Aksaray'da ateşlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da üniversitelilerin geliştirdiği Marmara 5 roketi 10 Eylül'de Aksaray'da ateşlenecek - Son Dakika
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