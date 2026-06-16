Bartın Üniversitesi 18. Mezuniyet Töreni

Bartın Üniversitesi (BARÜ) kuruluşunun 18'inci yılında toplam 2 bin 489 lisans ve ön lisans öğrencisini mezun olmanın heyecanını yaşadı. Rektör Prof. Dr. Akkaya, karşıladığı ailelere kırmızı gül, öğrencilere ise mezuniyet belgelerini verdi.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Törenine, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından 10 binden fazla kişi katıldı. Emeklerinin karşılığını alan binlerce öğrenci, mezun olmanın gururunu yaşarken aileleri de bu anlamlı günde mezuniyet sevinçlerine ortak oldu. Program öncesi, katılan aileleri tek tek karşılayarak, ailelerin heyecanına ortak oldu. Mezun olan öğrencileri nedeniyle aileleri kutlayan Rektör Akkaya, öğrencilere ise sivil hayatta başarı diledi. Akkaya, ailelerin kadın bireylerine ise kırmızı gül dağıttı. Gelenekselleşen kortej yürüyüşüyle başlayan organizasyonda öğrenciler, akademisyenler ve ailelerinin alkışları eşliğinde tören alanındaki yerlerini aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüş sırasında mezuniyet heyecanı ve gururu bir arada yaşandı. Programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Gençlere tavsiyeler verdi

Bartın Üniversitesi'nde yürütülen çalışma ve projeler hakkında bilgi veren Rektör Akkaya, mezun olan tüm öğrencileri kutlayarak, "İradenizi kimseye ve hiçbir şeye teslim etmeyin. Başarı tablonuzu ailenizle taçlandırın. Çağın değil, geleceğin kodlarını yazanlar olun. Kökleriniz Bartın'da, dallarınız dünyada olsun. Konfor alanınızı terk etmekten korkmayın. Dünyanın neresine giderseniz gidin, kimliğinizin en büyük kalesi olan o güzel Türkçemizi, ses bayrağımızı asla dalgalandırmaktan vazgeçmeyin" tavsiyesinde bulundu. Törende konuşan Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ise, "Bugün burada emekle, sabırla, fedakarlıkla ve hayallerle geçen yılların sonlarında ulaşılan çok kıymetli bir başarıya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Öncelikle bugün mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Mezuniyetinizle verdiğiniz emeğin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bartın Üniversitesi şehrimizin gelişimine katkı sunan, bilim üreten, Bartın'ı dinamik tutan ve geleceğimizi şekillendiren en önemli değerlerimizden biridir. Sizler nereye giderseniz gidin, Bartın Üniversitesinin gönüllü elçileri olacaksınız. Bizler de sizlerle gurur duyacağız" ifadelerini kullandı.

Önceki Dönem Adalet Bakanı Tunç ise konuşmasında, "Burada değerli akademisyenlerimiz büyük bir emek ve titizlikle sizleri geleceğe hazırladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek olan da sizlersiniz. Bartın Üniversitesi sürekli gelişim gösteren bir eğitim kurumu oldu. Üniversitemiz Bartın'a değer kattı, gençlerimiz ise Bartın'a renk kattı. Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi farklı ülkelerden gelen öğrencilerle Üniversitemiz, Bartın'ı Türkiye'ye ve dünyaya açmış oldu. Kamu kurumları, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde çalışarak bölgenin lokomotif kurumlarından biri haline geldi. Bu duygu ve düşüncelerle bugün mezuniyet sevincini yaşayan gençlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ise "Bartın Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılarla hem ilimizin hem de ülkemizin önemli değerlerinden biri haline gelmiştir. Bugün geldiği noktada Bartın Üniversitesi eğitim, bilim, araştırma, kültür ve spor alanlarında elde ettiği başarılarla adından söz ettiren, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yükseköğretim kurumudur. Üniversitemizin her geçen yıl büyüyen akademik kapasitesi, nitelikli insan kaynağı ve bilimsel çalışmaları bizlere geleceğe dair güven vermektedir. Bunun yanında Üniversitemiz ile şehrimiz arasında kurulan güçlü bağın Bartın'ın gelişiminde önemli bir konuma sahip olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. Siz gençlerimizin de ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak, yaşadığı topluma değer katacak ve bulunduğu her yerde sorumluluk üstlenecek bireyler olarak önemli başarılara imza atacağınıza inanıyorum" dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Törende akademik başarılarıyla dereceye giren öğrenciler de sahnede ödüllerini aldı. BARÜ'nün 9 fakülte ve 4 meslek yüksekokulunda üstün başarı göstererek not ortalamalarıyla dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ile birlikte plaket ve başarı belgeleri verildi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Esma Nur Aylı, 2025-2026 akademik yılı üniversite birincisi olmanın gururunu yaşadı. Üniversite ikincisi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Ahu Uzun olurken üçüncü ise Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünden Beyzanur Gümüş oldu.

Ön lisans programlarında ise Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Programından Esra Taymak ön lisans birinciliğini elde etti. İkinci Bartın Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programından Sılanur Çubuk, üçüncü ise Bartın Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Programından Hüma Tuğçe Yücelli oldu.

Binlerce öğrenci keplerini gökyüzüne atarak mezuniyeti kutladı

Program kapsamında lisans ve ön lisans birincileri, yaş kütüğüne isimlerini Rektör Akkaya ile birlikte çakarak hatıra bıraktı. Ardından, mezun olan öğrenciler geleneksel mezuniyet yeminini hep birlikte okudu. Tören, binlerce öğrencinin geri sayım eşliğinde keplerini havaya fırlatmasıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Trafik kitlendi saatlerce yoğunluk yaşandı

Mezun olan öğrenciler ve onların heyecanına ortak olan aileleri, törenin bitmesinin ardından şehri gezmek için üniversiteden ayrılmak isteyince ise üniversite giriş ve çıkışında trafik kilitlendi. Trafik polisleri ve üniversite güvenlik görevlilerin çabası ile üniversitedeki araç trafiği saatler sonra yeniden normale döndü. Programa özel araçları ile gelen aileler nedeniyle kampüs bahçeleri, yüzlerce aracın bulunduğu otoparka dönerken, üniversite ile şehir merkezindeki yolda da saatlerce yoğun trafik yaşandı. - BARTIN