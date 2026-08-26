BEUN'de Matematikte Teknoloji Destekli Eğitim Projesi Başladı - Son Dakika
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BEUN'de Matematikte Teknoloji Destekli Eğitim Projesi Başladı

BEUN\'de Matematikte Teknoloji Destekli Eğitim Projesi Başladı
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Zonguldak BEUN'de 24 öğretmenin katılacağı teknoloji destekli matematik eğitimi projesi başlatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Matematik Eğitiminde Teknoloji Destekli Etkinlik Tasarımı Eğitimi" projesi başladı.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen projenin açılış programına; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, proje yürütücüsü Prof. Dr. İlhan Karataş, akademisyenler, eğitmenler ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen matematik öğretmenleri katıldı.

362 öğretmen başvurdu, 24 öğretmen projede yer almaya hak kazandı

Türkiye genelinden 362 matematik öğretmeninin başvurduğu eğitim programında, değerlendirmeler sonucunda 24 asil ve 24 yedek katılımcı belirlendi. Proje kapsamında 24 matematik öğretmeni, 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında teknoloji destekli matematik öğretimi konusunda kapsamlı bir eğitim alacak. Proje kapsamında dinamik matematik yazılımları, Web 2.0 araçları ve etkileşimli dijital platformlar kullanılarak teknoloji destekli matematik etkinliklerinin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecek.

Rektör Yardımcısı Karasu: "Akademik Birikim ile Saha Deneyimini Buluşturan Çalışmalar Eğitimde Dönüşümün Anahtarı"

Açılış töreninde konuşan BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, projenin akademik birikim ile öğretmenlerin sınıf deneyimini aynı platformda buluşturduğunu belirtti. Eğitimde dönüşümün, akademik bilgi ile saha deneyiminin güçlü iş birlikleriyle bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karasu, proje kapsamında geliştirilecek özgün etkinliklerin matematik eğitiminin geleceğine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Karasu, projenin hazırlanmasında emeği bulunan Prof. Dr. İlhan Karataş'a, akademisyenlere, uzmanlara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek verimli bir eğitim süreci diledi.

Prof. Dr. Karataş: "Amacımız teknolojiyi matematik öğretiminde etkili bir araca dönüştürmek"

Proje yürütücüsü Prof. Dr. İlhan Karataş ise programa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade ederek 362 başvuru arasından 24 öğretmenin projeye kabul edildiğini belirtti. Projenin yalnızca teknolojik araçların tanıtılmasını değil; bu araçların öğrencilerin düşünme, keşfetme ve problem çözme becerilerini destekleyecek şekilde matematik öğretimine entegre edilmesini amaçladığını aktaran Prof. Dr. Karataş, eğitim sonunda öğretmenler tarafından özgün etkinlikler geliştirileceğini söyledi. Karataş, projeye desteklerinden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a teşekkürlerini arz etti. Karataş ayrıca TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığına, programa katılım sağlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu'ya ve projede emeği bulunan tüm akademisyen, uzman ve eğitimcilere teşekkür etti.

Program 28 Ağustos 2026'da sona erecek

Öğretmenler, eğitim süreci boyunca kendi özgün matematik etkinliklerini tasarlayarak teknolojiyi matematik öğretiminin doğal bir parçası haline getirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Proje sonunda ortaya çıkacak özgün etkinliklerin proje internet sitesi üzerinden öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunulması planlanıyor. Beş gün sürecek eğitim programı, 28 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Teknoloji, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim BEUN'de Matematikte Teknoloji Destekli Eğitim Projesi Başladı - Son Dakika

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