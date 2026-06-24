BEUN Diş Hekimliği Fakültesi 106 Genç Hekimi Meslek Hayatına Uğurladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni; duygu, gurur ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Türkiye'nin sağlık alanında nitelikli insan kaynağını yetiştiren BEUN; bilgi, vicdan ve mesleki sorumluluk bilinciyle yetişen 106 genç diş hekimini meslek hayatına uğurladı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, fakülte birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Fakülte Birincisi Altınbarın'dan duygu dolu konuşma

Diş Hekimliği Fakültesini birincilikle tamamlayan Tuğba Altınbarın, tüm mezunlar adına yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. Üniversite yıllarının yalnızca akademik bir eğitim süreci olmadığını, aynı zamanda sabrın, emeğin, dostluğun ve mesleki sorumluluğun öğrenildiği önemli bir hayat tecrübesi olduğunu ifade eden Altınbarın, bugün elde edilen başarının ardında büyük fedakarlıklar ve özverili çalışmalar bulunduğunu belirtti. Diş Hekimliği Fakültesinin gelişimi, eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrenci odaklı çalışmalar dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e, eğitim hayatları boyunca bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine rehberlik eden akademisyenlere teşekkürlerini sundu. Mezun olan tüm arkadaşlarını tebrik eden Altınbarın, her koşulda yanlarında olan ailelerine de şükranlarını sunarak konuşmasını tamamladı.

Dekan Sağlam: "Bilimsel yetkinliği ve mesleki donanımı yüksek diş hekimleri yetiştiriyoruz"

Fakülte birincisinin ardından kürsüye gelen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, fakültenin akademik gelişimi, bilimsel çalışmaları ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Diş Hekimliği Fakültesinin kuruluşundan bugüne eğitim kalitesini sürekli yükselterek bölgenin ve Türkiye'nin sağlık alanındaki önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Sağlam, güçlü akademik kadrosu, modern uygulama alanları ve hasta odaklı eğitim anlayışıyla geleceğin başarılı hekimlerini yetiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Mezuniyet gününün yalnızca bir veda değil, aynı zamanda insan sağlığına hizmet edecek yeni bir meslek yolculuğunun başlangıcı olduğunu vurgulayan Sağlam, mezun öğrencileri gönülden tebrik etti. Fakültenin akademik ve fiziki gelişimine verdiği desteklerden dolayı Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkür eden Sağlam, öğrencilerin yetişmesinde büyük emekleri bulunan akademisyenlere ve her zaman evlatlarının yanında olan ailelere de şükranlarını sundu.

Rektör Özölçer: "Sizler milletimizin ve insanlığın istikbalisiniz"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuşmasına Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden öğrencileri rahmetle anarak başlayarak şu sözleri ifade etti:

"Bugün burada mezuniyet sevincini yaşayacak olan kıymetli öğrencilerimizden Zehra Haras ile ebediyete irtihal eden 12 değerli öğrencimizi rahmet, minnet ve dualarla yad ediyorum. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Fakültenin bugüne kadar yetiştirdiği 754 diş hekiminin Türkiye'nin dört bir yanında sağlık hizmetlerine önemli katkılar sunduğunu belirten Prof. Dr. Özölçer, mezun olan 106 genç hekimin de aynı sorumluluk bilinciyle insanlığa hizmet edeceğine olan inancını dile getirerek öğrencilere şu ifadelerle seslendi:

"Bugün diplomalarınızı alarak hayatınızın yeni bir dönemine adım atıyorsunuz. Elbette bu yolculukta zaman zaman yorulacak, çeşitli zorluklarla karşılaşacaksınız. Ancak sizlerden isteğim; sabrınızı, azminizi ve inancınızı hiçbir zaman kaybetmemenizdir. Hedeflerinize ulaşmak için çıktığınız yolda kararlılıkla ilerleyin. Artık sadece üniversitemizin birer mezunu değil; bu milletin, bu ülkenin ve insanlığın geleceğini şekillendirecek sağlık neferlerisiniz. Hekimlik, yalnızca bir meslek değil; insanın derdine derman olma, acısına ortak olma ve şifa dağıtma sorumluluğudur. Meslek hayatınız boyunca aklıselimden, kalbiselimden, vicdandan ve bilimden ayrılmayın. İnanıyorum ki sizler, bilgi birikiminiz, etik değerlere bağlılığınız ve insan sevgisiyle ülkemizin sağlık alanındaki gücüne güç katacaksınız. Mezuniyetinizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum."

Altınbarın başarısını yaş kütüğüne çaktı

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Diş Hekimliği Fakültesi birincisi Tuğba Altınbarın, ailesiyle birlikte adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir iz olarak bıraktı. Program kapsamında fakülte birincisi Tuğba Altınbarın'a, ikinci Duygu Sağkol'a ve üçüncü Pelin Nida Melek'e başarı belgeleri ve plaketleri takdim edildi. Ardından mezun olan öğrencilere temsili diplomaları verildi.

Genç hekimler meslek andıyla göreve hazır

Törenin devamında hekimlik andı gerçekleştirildi. Genç diş hekimleri hep bir ağızdan meslek yemini ederek insan hayatına saygı, bilimsel etik ilkelere bağlılık ve mesleki sorumluluk bilinciyle görev yapacaklarına söz verdi. Yemin töreninin ardından mezunlar büyük bir coşku ve heyecan içerisinde keplerini fırlattı. Salonu dolduran aileler, akademisyenler ve davetliler bu tarihi ana alkışlarla eşlik etti. Türkiye'nin dört bir yanında ağız ve diş sağlığı hizmetlerine katkı sunacak genç hekimler, sevinç gözyaşları ve unutulmaz anılar eşliğinde meslek hayatlarına uğurlandı. Duygu, gurur ve umut dolu anlara sahne olan mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK