BEUN Tıp Fakültesi mezuniyet töreni

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, duygu ve gurur dolu anlara sahne oldu. Altı yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç hekimler, aileleri ve akademisyenlerin alkışları eşliğinde meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, senato üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Aziz şehitlerin anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Tıp Fakültesi birincisinin konuşmasıyla devam etti.

Fakülte Birincisi Çıtlak: "Hekimliğin sadece tedavi etmek değil, insan olabilmek olduğunu öğrendik"

Tıp Fakültesini birincilikle tamamlayan Perihan Ecem Çıtlak, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada salonda duygu dolu anlar yaşattı. Altı yıl boyunca yalnızca tıbbi bilgi edinmediklerini belirten Çıtlak, hekimlik yolculuğunun kendilerine insan hayatına dokunmanın anlamını öğrettiğini ifade etti. İlk hastalarından ilk nöbetlerine, ilk kayıplarından ilk büyük sorumluluklarına kadar yaşadıkları her deneyimin kendilerini farklı birer insan ve hekim olarak yetiştirdiğini vurgulayan Çıtlak, hekimliğin her zaman her şeyi bilmek ya da herkesi kurtarabilmek olmadığını; bazen bir insanın yanında durabilmek, onu anlayabilmek ve elinden gelenin en iyisini yapabilmek olduğunu öğrendiklerini dile getirdi. Cumhuriyetin genç hekimleri olarak bilimden, vicdandan ve etik değerlerden ayrılmadan görev yapacaklarının sözünü veren Çıtlak, eğitim süreçlerine katkı sunan akademisyenlere, ailelerine ve üniversite yönetimine teşekkür etti.

Dekan Aydemir: "Öğrencilerimiz üniversitemizin gururudur"

Fakülte birincisinin ardından kürsüye gelen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, fakültenin akademik gelişimi, eğitim kalitesi ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tıp Fakültesinin her geçen yıl akademik gücünü artırdığını belirten Aydemir, güçlü eğitim altyapısı ve nitelikli akademik kadrosuyla ülkenin ihtiyaç duyduğu başarılı hekimleri yetiştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden Aydemir, fakültenin gelişimine verdiği katkılar dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sundu.

Rektör Özölçer: "Genç hekimlerimiz, batı karadeniz'in sağlık üssünden türkiye'nin dört bir yanına şifa dağıtacak"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin köklü geçmişi ve sağlık alanındaki yükselen başarılarına dikkat çekti. BEUN'un kuruluşu 1924 yılına dayanan güçlü akademik mirasıyla bugün bilim, eğitim, sağlık, spor ve sanat alanlarında tercih edilen saygın bir yükseköğretim kurumu olduğunu ifade eden Özölçer, Tıp Fakültesinin eğitim kalitesinin TEPDAD tarafından altı yıllık akreditasyonla tescillendiğini belirtti. Uluslararası standartlarda eğitim veren bir fakülteden mezun olan genç hekimlerin önemli bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayan Özölçer, sağlık alanındaki yatırımların kararlılıkla sürdüğünü, Eğitim Aile Sağlığı Merkezi ve ileri teknoloji tıbbi cihaz yatırımlarıyla üniversite hastanesinin kapasitesinin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Karadeniz'in sağlık üssü olma vizyonunu tüm Türkiye'ye taşıma hedefi doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Özölçer, mezun öğrencilere şu mesajları verdi:

"Bugün sizler için yeni bir hayat yolculuğu başlıyor. Bu yolculuk boyunca kimi zaman zorluklarla karşılaşacak, kimi zaman umudunuzu sınayan günler yaşayacaksınız. Ancak sabrınızı, azminizi ve inancınızı daima koruyun. Bilimin rehberliğinden ayrılmadan ülkemizin ve insanlığın geleceği için çalışın. Hastalarınızın yalnızca hastalıklarını değil, gönüllerini de iyileştirmeye gayret edin. Çünkü hekimlik; yalnızca tedavi etmek değildir. Hastalarına güven vermek, umut olmak ve insan hayatına dokunmaktır. Sizlerin ülkemizin sağlık alanındaki gücüne güç katacağınıza yürekten inanıyor; sıhhatli, huzurlu ve mutlulukla dolu bir yaşam diliyorum."

Çıtlak başarısını yaş kütüğüne çaktı

Konuşmaların ardından 2025-2026 Akademik Yılı Tıp Fakültesi birincisi Perihan Ecem Çıtlak, ailesiyle birlikte adının yer aldığı plakayı yaş kütüğüne çakarak başarısını üniversite tarihine kalıcı bir hatıra olarak kazandırdı. Program kapsamında fakülte birincisi Perihan Ecem Çıtlak'a, ikinci Gizem Yağmur Ünal'a ve üçüncü Furkan Akbaş'a başarı belgeleri ile plaketleri takdim edildi. Daha sonra mezun öğrencilere temsili diplomaları verildi.

Genç hekimler insanlığa hizmet yemini etti

Törenin devamında gerçekleştirilen hekimlik andında genç doktorlar, mesleklerinin etik ilkelerine bağlı kalacaklarına, insan hayatını her şeyin üzerinde tutacaklarına ve bilimin ışığında görev yapacaklarına söz verdi. Salonda bulunan aileler ve akademisyenler, genç hekimlerin hep bir ağızdan okuduğu meslek andını büyük bir gurur ve heyecanla takip etti.

Kep atan genç hekimler geleceğe uğurlandı

Mezuniyet töreninin en coşkulu anı ise geleneksel kep atma seremonisi oldu. Altı yıllık yoğun eğitim hayatını başarıyla tamamlayan genç hekimler, keplerini fırlatarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Salonu dolduran aileler, akademisyenler ve davetliler bu anlamlı anlara alkışlarla eşlik ederken, duygu dolu görüntüler hafızalara kazındı.

Duygu, gurur ve umutla geçen mezuniyet töreni, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ZONGULDAK