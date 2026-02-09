Boğaziçi Üniversitesi karıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

Haberin Videosunu İzleyin
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
09.02.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Haber Videosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde kulüp odalarının taşınmasına karşı çıkan öğrencilerin başlattığı protesto nedeniyle Güney Kampüs'te geniş güvenlik önlemleri alındı, kampüse çok sayıda polis sevk edildi. Tansiyonun yükseldiği üniversitede ekipler zaman zaman öğrencilerle karşı karşıya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenci kulüplerine ait odaların boşaltılarak daha uzak alanlara taşınmasına yönelik karara tepki gösteren öğrenciler eylem başlattı. Protestolar nedeniyle Güney Kampüs'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

KAMPÜSE POLİS SEVK EDİLDİ

Üniversite yönetiminin aldığı kararın ardından öğrenciler, kulüp faaliyetlerini yürüttükleri alanların ellerinden alınmasına karşı çıkarak Güney Kampüs'te bir araya geldi. Gelişmeler üzerine kampüse çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği üniversitede ekipler öğrencilere müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi karıştı

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Protestoların devam ettiği kampüste, güvenlik güçleri hem kampüs çevresinde hem de kampüs içinde geniş önlemler aldı. Güney Kampüs'ün bazı noktalarında polis bariyerleri oluşturulduğu görüldü.

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Boğaziçi Üniversitesi karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    la oglum.yonetim ne diyorsa o daha önce tebliğ edilmiştir her dediginiz olmazki oraya okul okumaya gittiniz siyasey yapmaya degil 60 29 Yanıtla
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    direniş iyidir, direnişe DİRENİŞE DEVAM... 0 0
  • ömer özdaş ömer özdaş:
    bahane arıyolar ufak bişey olsunda eylem yapalım diye 6 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    AKP'li olmak zorunda mı? 1 4 Yanıtla
  • Neco Ergenc Neco Ergenc:
    tek bir amaçları var huzursuz Çıkarmak eylem yapmak kaos. Okuyun güzelcene vatana millete faydalı bir olun. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
İngiltere’de Epstein depremi Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

17:30
Fenerbahçe’den Trabzonspor’u şoke eden telefon
Fenerbahçe'den Trabzonspor'u şoke eden telefon
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 17:41:35. #7.11#
SON DAKİKA: Boğaziçi Üniversitesi karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.