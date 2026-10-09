Bolu jandarması ilkokul öğrencilerine emniyet kemeri ve trafik kurallarını anlattı - Son Dakika
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Bolu jandarması ilkokul öğrencilerine emniyet kemeri ve trafik kurallarını anlattı

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Bolu jandarması ilkokul öğrencilerine emniyet kemeri ve trafik kurallarını anlattı
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Bolu jandarması, 2024-2027 eylem planı kapsamında Atatürk İlkokulu öğrencilerine trafik güvenliği ile emniyet kemeri ve yaya geçidi kurallarını anlattı. Denetim ve bilgilendirmenin il genelinde süreceği belirtildi.

Bolu'da jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği, emniyet kemeri ve yaya geçidi kullanımı konularında eğitim verdi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2027 Yılı Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Bolu Merkez Atatürk İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidinde uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi. Bolu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, trafik kazalarında can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla il genelinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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