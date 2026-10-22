BŞEÜ'de doğalgaz dönüşümü tamamlandı, yıllık 58 ton katı yakıt tasarrufu öngörülüyor - Son Dakika
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BŞEÜ'de doğalgaz dönüşümü tamamlandı, yıllık 58 ton katı yakıt tasarrufu öngörülüyor

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BŞEÜ\'de doğalgaz dönüşümü tamamlandı, yıllık 58 ton katı yakıt tasarrufu öngörülüyor
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BŞEÜ, Osmaneli ve Gölpazarı kampüslerindeki eğitim-öğretim binalarında doğalgaz dönüşümünü tamamladı. Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, dönüşümle yıllık yaklaşık 58 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, kampüs binalarının doğalgaz dönüşümü başarıyla tamamlandığı anlatarak, "Toplam 4 milyon 621 bin 517 bin TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde katı yakıt kullanımından vazgeçilerek daha verimli ve çevreye duyarlı ısıtma sistemlerine geçiş sağlandı" dedi.

BŞEÜ'e bağlı Osmaneli ve Gölpazarı kampüslerindeki eğitim-öğretim binalarının doğalgaz dönüşümü başarıyla tamamlandı. Toplam 4 milyon 621 bin 517 bin TL yatırım bedeliyle gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde katı yakıt kullanımından vazgeçilerek daha verimli ve çevreye duyarlı ısıtma sistemlerine geçiş sağlandı.

"Gerçekleştirilen yatırımla birlikte yıllık yaklaşık 58 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesi öngörülmektedir"

Konu hakkında açıklama yapan BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Kampüs altyapısının iyileştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik çalışmalar, üniversitemizin bilimsel kapasitesini kurumsal gelişimle bütünleştiren yaklaşımının önemli bir yansımasıdır. Akademisyenlerimizin kampüslerimize yönelik çalışmalarının ortaya koyduğu bulgular ışığında değerlendirilen enerji verimliliği ve kaynakların etkin kullanımı konuları, altyapı yatırımlarının geliştirilmesinde yol gösterici bir rol üstlenmektedir. Bu doğrultuda hayata geçirilen doğalgaz dönüşümü, akademik bilgi birikiminin kampüs yaşamına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmasının somut örneklerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Dönüşüm kapsamında katı yakıtlı ısıtma sistemleri yerine doğalgazlı sistemler devreye alınırken enerji tüketiminin daha etkin yönetilmesi ve ısıtma performansının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle modern kazan teknolojileri ve dış hava sıcaklığına göre çalışma koşullarını düzenleyen otomasyon sistemleri, binaların ısıtma ihtiyacına uygun biçimde çalışmasına imkan tanıyarak gereksiz enerji tüketiminin azaltılmasını desteklemektedir. Gerçekleştirilen yatırımla birlikte yıllık yaklaşık 58 ton katı yakıt kullanımının önüne geçilmesi öngörülmektedir. Bu sayede karbon salımının azaltılması, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve öğrencilerimiz ile çalışanlarımız için daha sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasıyla işletme giderlerinin uzun vadede daha kontrollü yönetilmesine de katkı sağlanması beklenmektedir. Üniversitemizin Osmaneli ve Gölpazarı Kampüslerinde tamamlanan doğalgaz dönüşümü, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin azaltılması hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu yatırım, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve eğitim-öğretim ortamlarının iyileştirilmesi açısından da önem taşımaktadır" dedi.

"Öğrencilerimiz ile çalışanlarımız için daha sağlıklı eğitim-öğretim ortamları oluşturulmasını önemsiyoruz"

Kaplancıklı, üniversitemizin bilimsel birikimini kampüslerin ihtiyaçlarına yönelik somut yatırımlara dönüştürmenin önemine dikkat çekerek, "Akademisyenlerimizin bilimsel çalışmaları ve elde ettikleri bulgular, üniversitemizin gelişimine ve kampüslerimizin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarımıza önemli katkılar sağlamaktadır. Bilimsel birikimimizi uygulamaya aktararak çevrenin korunmasını, enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve öğrencilerimiz ile çalışanlarımız için daha sağlıklı eğitim-öğretim ortamları oluşturulmasını önemsiyoruz. Osmaneli ve Gölpazarı kampüslerimizde tamamladığımız doğalgaz dönüşümüyle enerji verimliliğini artırma ve çevresel etkileri azaltma yolunda önemli bir adım attık. Üniversitemizin akademik gücünü çevresel sorumlulukla birleştirerek daha verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kampüsler oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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