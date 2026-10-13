Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK'tan 100 bin TL'lik birincilik ödülü kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK'tan 100 bin TL'lik birincilik ödülü kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK\'tan 100 bin TL\'lik birincilik ödülü kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK'ın bu yıl ilk kez düzenlediği proje teşvik ödüllerinde Türkiye birincisi oldu. Dr. Satı Ceylan Oral yürütücülüğündeki projeye birincilik kapsamında plaket verilecek, kuruma ise 100 bin TL nakdi ödül takdim edilecek.

Burhaniye ilçesinde, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Bilim ve Toplum Destek Programları Proje Teşvik Ödülleri" kapsamında, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi Türkiye birinciliğine layık görüldü. Öğretmen Dr. Satı Ceylan Oral yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Dijital Oyunlaştırma Çözümleri ve Oyunlaştırma Yoluyla Matematik Kavramları Odaklı Eğitici Eğitimi-2" adlı proje, "TÜBİTAK 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Teşvik Ödülü" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Bilimsel üretimi, yenilikçi eğitim uygulamalarını ve matematik öğretiminde oyunlaştırma yaklaşımını öne çıkaran değerli başarı, Balıkesir eğitim camiasına büyük gurur yaşattı. Ödül töreni, 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı yürütücülüğünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 1. Türkiye Bilim İletişimi Zirvesi kapsamında düzenlenecek törende, birincilik ödülü kapsamında proje yürütücüsüne plaket, yürütücü kuruma ise 100 bin TL nakdi ödül takdim edilecek. Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu önemli başarıda emeği geçen Dr. Sati Ceylan Oral'ı, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezimizi ve katkı sunan herkesi gönülden tebrik ediyor; bilim ve eğitim alanındaki başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Burhaniye'den bilime, eğitimden geleceğe uzanan başarılarla gururluyuz" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA
TürkiyeTübitakGüncelEğitimBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
13:55
Özgür Özel’den Cemil Tugay’a içinde “Namussuz“ geçen ağır sözler
Özgür Özel'den Cemil Tugay'a içinde "Namussuz" geçen ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 16:33:10. #7.13#
SON DAKİKA: Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi TÜBİTAK'tan 100 bin TL'lik birincilik ödülü kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei