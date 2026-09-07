Burhaniye'de uyum haftası törenle başladı, öğrenciler ilk gün heyecanını yaşadı - Son Dakika
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Burhaniye'de uyum haftası törenle başladı, öğrenciler ilk gün heyecanını yaşadı

Burhaniye\'de uyum haftası törenle başladı, öğrenciler ilk gün heyecanını yaşadı
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Balıkesir Burhaniye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası, 7 Eylül itibarıyla törenle başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Mehmet Akif Ersoy ve Faruk Kızıklı İlkokullarındaki 1. sınıf öğrencilerinin ilk gün heyecanına ortak oldu. Uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için 5 gün, ortaokul 5.

Burhaniye ilçesinde, Okullarda Uyum Haftası törenle başladı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Faruk Kızıklı İlkokullarında düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı.

Burhaniye de 7 Eylül itibarıyla başlayan Uyum Haftası için tören düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Faruk Kızıklı İlkokullarında düzenlenen törenlerde öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu. 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı okullar da 7 eylül tarihi itibari ile Uyum Haftası başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zİihni, Mehmet Akif Ersoy ve Faruk Kızıklı İlkokullarındaki 1.sınıflar öğrencilerinin ilk gün heyecanına ortak oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama da, " Uyum Haftası', okul öncesi eğitim ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5'inci sınıf öğrencileri için 3 gün olarak uygulanacak. Uyum haftası kapsamında, ailelerin de etkin katılımıyla yürütülecek, oyunlarla zenginleştirilmiş ve yaşantıya dayalı programlarla öğrencilerin okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına ve yeni eğitim ortamlarına güvenle uyum sağlamasını sağlamak amacıyla planlanan eğitimin ilk gününde velilerimizin ve öğrencilerimizin heyecanlı olduğu gözlemlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Bora Zihni, velilerimiz ve öğrencilerimizle sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti" sözlerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Burhaniye'de uyum haftası törenle başladı, öğrenciler ilk gün heyecanını yaşadı - Son Dakika

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