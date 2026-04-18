Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'nın Robotik Takımı New York'ta Başarı Elde Etti

18.04.2026 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KRONOS 11090 Robotik Takımı, FRC NYC Regional yarışmasında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Bursa Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden oluşan KRONOS 11090 Robotik Takımı, BCR Automotive sponsorluğunda, 10–12 Nisan 2026 tarihleri arasında New York'ta düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC) NYC Regional yarışmasına ilk kez katılarak dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Türkiye'den 4, dünya genelinden ise 52 takımın yer aldığı organizasyonda elde edilen bu ödül, bilim ve teknoloji alanında ilham veren, güçlü iş birlikleri kuran ve FIRST misyonunu en iyi şekilde temsil eden takımlara veriliyor.

Otomotiv Lisesi'nin teknik altyapısı ile Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin iletişim ve organizasyon gücünü bir araya getiren ekip; mühendislik, takım çalışması ve stratejik planlama alanlarında sergilediği performansla Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Program kapsamında öğrenciler, New York'taki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından kabul edilerek Türk Evi'nde ağırlandı. Gerçekleştirilen kabulde, elde edilen başarıdan duyulan memnuniyet ifade edilirken öğrencilerle yakından ilgilenildi. Bu ziyaret, gençler açısından uluslararası temsil bilincini güçlendiren anlamlı bir tecrübe olarak kayda geçti. - BURSA

Kaynak: İHA

New York, Türkiye, Eğitim, Bursa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 10:43:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.