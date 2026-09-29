Bursa Uludağ Üniversitesi, UI GreenMetric 2026'da dünyada 247'nci sıraya yükseldi - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi, UI GreenMetric 2026'da dünyada 247'nci sıraya yükseldi

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Bursa Uludağ Üniversitesi, UI GreenMetric 2026\'da dünyada 247\'nci sıraya yükseldi
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BUÜ, 105 ülkeden 2016 üniversitenin değerlendirildiği UI GreenMetric 2026'da dünyada 247'nci, Türkiye'de 27'nci sıraya yerleşti. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sonucun sürdürülebilirlik adına verilen ortak mücadelenin karşılığı olduğunu belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yeşil kampüs ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlı adımlarının meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Uluslararası geçerliliğe sahip UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2026 sonuçlarına göre BUÜ, hem dünyada hem de Türkiye'de dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. 105 ülkeden toplam 2016 üniversitenin değerlendirildiği prestijli sıralamada BUÜ, dünya genelinde 247'nci, Türkiye'de ise 27'nci sıraya yerleşti.

Sürdürülebilirlik alanında yürütülen projelerin başarısını ortaya koyan veriler, üniversitenin ivmesini gözler önüne serdi. Geçen yıla göre dünya sıralamasında 108 basamak yükselen BUÜ, son iki yılda toplam 310 basamaklık dev bir ilerleme kaydederek 2024'teki 557'nci sırasından 247'nci sıraya kadar tırmandı. Ulusal düzeyde de yükselişini sürdüren üniversite, Türkiye sıralamasında son bir yılda 10, son iki yılda ise toplam 25 basamak birden ilerleyerek 27'nci sıraya yükseldi ve sıralamada en fazla ivme yakalayan üniversitelerden biri oldu.

Elde edilen başarıya ilişkin açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu sonucun kampüste enerjiden atık yönetimine, ulaşımdan eğitim ve araştırmaya kadar sürdürülebilirlik adına verilen ortak mücadelenin bir karşılığı olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversiteye bu gururu yaşatan ve sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür ederek, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kampüs hedefiyle çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
Uludağ ÜniversitesiTürkiyeRektörEğitimBursaÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Uludağ Üniversitesi, UI GreenMetric 2026'da dünyada 247'nci sıraya yükseldi - Son Dakika
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