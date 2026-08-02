Canik’te "Enerji Avcıları" projesiyle gençlere uygulamalı çevre eğitimi

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından TÜBİTAK desteğiyle yürütülen "Enerji Avcıları; Bir Sürdürülebilirlik Hikayesi" projesi kapsamında gençler, enerji santrallerinde incelemelerde bulunarak enerji verimliliği ve çevreci teknolojiler hakkında uygulamalı eğitim alıyor.

Canik Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği proje kapsamında gençler, enerji verimliliği, sıfır atık ve çevre sağlığı konularında uygulamalı eğitimlere katılıyor. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, yapay zeka destekli çevreci teknolojileri yakından inceleme fırsatı bulurken, enerji santrallerinde de gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor.

Deney ve gözlem etkinlikleriyle eğitim sürecini uygulamalı şekilde sürdüren gençler, tamamlanan eğitim temalarının ardından kampüste bulunan atölyelerde çevre ve sürdürülebilirlik odaklı geliştirdikleri projelerin üretimini gerçekleştiriyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, doğa ve çevre bilincine sahip nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Canik'imizde sıfır atık, doğa ve çevre konularında örnek projelerimizi sürdürüyoruz. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesine yönelik programlar gerçekleştiriyoruz. 'Enerji Avcıları; Bir Sürdürülebilirlik Hikayesi' projemizle gençlerimizi enerji verimliliği konusunda uygulamalı eğitimler, deney ve gözlem etkinlikleriyle buluşturuyoruz. Eğitim sürecinde çevreci teknolojiler hakkında bilgi edinen gençlerimiz, karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik yapay zeka destekli projelerini de hayata geçiriyor. Doğaya ve çevreye duyarlı bir gençlik yetiştirme hedefiyle yeni projeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" dedi.